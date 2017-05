Esto dijo el padre de Paul Walker sobre la muerte de su hijo

El papá del fallecido actor hizo unas conmovedoras declaraciones al The Daily Mail

“Intento verlo como si Dios se hubiera llevado a mi hijo a casa, ese es el mayor alivio que puedo encontrar”, dijo el padre de Paul Walker sobre la muerte de su hijo al The Daily Mail.

El padre del actor, que se llama igual, habló sobre cómo la familia sobrelleva la vida, luego de que su hijo falleciera en un accidente automovilístico, el 30 de noviembre de 2013. Asegura que vive recluido y que apenas sale su casa.

“La muerte de Paul me cambió para mejor, soy mucho más considerado como él era y ahora entiendo muchas de las cosas que me decía. De hecho, escribo un diario con frases y pensamientos de Paul y mantengo viva su memoria” contó. “Aún admiro cómo siendo tan joven, pensamientos tan profundos venían a su mente. Recuerdo una vez que me dijo ‘yo amo muy profundamente’. Esa era su esencia, escribo cosas así y me ayudan a seguir adelante”, detalló.

En cuanto al estreno de ‘Fast and Furious 8’ dijo:

“Para ser sincero, no estaba seguro de si quería verla, pero cuando lo hice, fue rodeado de amigos que también conocían a Paul desde niño, me sentí maravillosamente. Nos gustó mucho y nos divertimos. ¿Sabes? Creo que a Paul le hubiera encantado, puedo imaginarlo diciéndome ‘papá, tienes que ver esto, ¡es de locos!’ Eso es exactamente lo que me hubiera dicho”.

En la última entrega de los MTV Movie & TV Awards, el reparto de la popular saga le rindió homenaje a Paul. Vin Diesel dijo: “Nunca podría estar en este escenario y hablar de ‘Fast and Furious’ sin mandarle amor a mi hermano Paul, nuestro hermano“.