Jacqueline Bracamontes revela lo más triste de su vida

La actriz ha desnudado su alma

“La pasa­rela de mi vida” no es un libro de historias rosas como el color de su portada, es un confesionario íntimo de la vida de una de las mujeres más bellas y exitosas del mundo del espectáculo, Jac­ky Bracamontes, quien incur­siona en el género de la escritu­ra, sin tapujos, revelando histo­rias y anécdotas de su vida tan dolorosas que emocionalmente no ha podido superar, como el momento cuando su­po que el hijo varón que tanto esperaba estaba muerto.

“Sin duda, la parte más fuer­te y dolorosa a la que me tuve que enfrentar al escribir este libro es la pérdida de mi bebé, porque fue muy muy difícil, de hecho he leído el capí­tulo cinco veces y esas mismas me he solta­do a llorar. Es un mo­mento muy duro que no he logrado supe­rar, a pesar de que ya tengo otras tres niñas; vas aprendiendo a vi­vir con ese dolor pero jamás lo superas”, dice conmovida.

En 2013 Jacky espe­raba gemelos de su re­lación con su esposo, el empre­sario Martín Fuentes, pero uno de los productos, un varón que llevaría el mismo nombre de su padre, no llegó al nacimien­to pues tenía 48 horas de haber muerto en su vientre. En su au­tobiografía la conductora y ac­triz describe cómo enfrentó el momento desgarrador: “Mi hijo no respiraba. Llevaba así al me­nos dos días dentro de mi vien­tre. Su cuerpecito estaba azul. Lo último que recuerdo es mi propia voz resonando entre los muros del quirófano: ¡Qué pasa con Martín! ¿Qué pasa con mi hijo! Perdí el conocimiento. Cuando desperté, mi marido me con­tó lo que había ocurrido horas antes. Lloré to­dos los días y todas las noches, al me­nos veinte. Nun­ca he vivido algo tan doloroso como la muerte de mi Martín, mi angeli­to. No podía creer que eso nos estuviera pa­sando a nosotros, a mi esposo y a mí. No im­portaba cómo íbamos a enfrentarlo. Había un hueco enorme en mi corazón”.

Jacky revela una anécdota más: “Des­pués de leer el libro, mi mamá me dijo: ‘Te hubieras guardado algunas cositas, por­que fuiste demasia­do transparente’. Ella ahora ha descubierto muchas cosas que me han pasa­do en mi vida y que nunca le he contado pero que me dolieron mucho”, concluyó.