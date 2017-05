Pienso que el Día de las Madres se debería de celebrar los 365 días del año, qué bendición tan grande el Señor les ha dado como es traer un hijo al mundo. Felicitaciones de todo corazón.

Ser madre no es sólo traer un hijo, conozco desafortunadamente muchas mujeres que han tenido hijos pero no han cumplido con su verdadero deber que Dios les encomendó. Analicemos algunas características para cualificar el ser una buena madre:

1. La madre que enseña el amor y respeto por nuestro Dios, pero no con palabras sino con su testimonio. Es muy triste que en este mundo moderno en que vivimos se nos han olvidado los verdaderos principios para nuestro Dios y le exigimos a nuestros hijos, pero nosotros mismos no los practicamos.

2. La madre que guía a su hijo por el buen camino. Recordemos que el niño de hoy es el adulto del mañana. Tuve la oportunidad de predicar en las cárceles y allí encontré a un joven que yo había estado orando por él, pero no lo conocía personalmente. Pero un día después de haber predicado se me acercó y me dijo quien era él, lo triste fue cuando me dijo que estaba en la cárcel por culpa de su madre, que siempre le tapó sus faltas. Él era el niño ‘perfecto’, los malos eran los demás.

3. La madre que cría a sus hijos en disciplina y amonestación, corrigiéndolos, formándolo para que día de mañana sean adultos responsables. Esto no quiere decir que hay que golpearlos o maltratarlos, lo dice la palabra de Dios en Efesios 6:4.

Y así como el Señor las ha bendecido como madres, también son esposas, como dice el proverbio “mujer virtuosa quien la hallará” y “la mujer sabia edifica el hogar, más la necia con sus manos lo destruye”.

Esposos tenemos que amar a nuestras esposas, ellas no son esclavas, son la ayuda idónea que el Señor nos dio, la madre de nuestros hijos. Dice su Palabra que tenemos que amar a nuestras esposas como a nosotros mismos, respetarlas y cuidarlas.

Madres, feliz día.