Claudia Álvarez y Billy Rovzar sorprenden con inesperada noticia

Así el mensaje de mi esposo 😍😍😍wooooooowww!!! ❤❤❤ #Repost @billyrovzar ・・・ #Hedicho @claudiaalvarezo #diadelasmadres

A post shared by Claudia Álvarez (@claudiaalvarezo) on May 10, 2017 at 2:02pm PDT