En exclusiva, Raúl González habla de su regreso a la tele de la mano de Don Francisco: ‘Este es mi gran sueño’

"Toqué fondo, pero aquí estoy más fuerte que nunca, feliz, renovado y habiendo superado todo. Listo para regresar"

La sorpresa de los anuncios de la nueva programación que anunció Telemundo este jueves, es el gran regreso de Raúl González a la televisión con su propio show de entretenimiento, ‘Gran Oportunidad’, de la mano de Don Francisco, quien, junto a su equipo, tendrán a su cargo la producción del programa.

En exclusiva hablamos con el presentador, actor y empresario venezolano, quien con el corazón abierto nos confesó todo lo que vivió estos meses lejos de la televisión, donde se dedicó a hacer radio y teatro, y cómo se prepara para cumplir este gran sueño que comenzaron a construir hace 4 años con Don Francisco, y que este verano por fin verá la luz en la pantalla de Telemundo.

Pregunta: Ya es oficial, vuelves a la televisión de la mano de Don Francisco, alguien con quien siempre quisiste trabajar, ¿cómo te sientes?

Raúl González: ¡Feliz! Ha sido mi gran sueño y todo el mundo lo sabe. Ese señor ha sido y es mi ídolo, mi figura símbolo, un ícono para mí… Lo que alguna vez soñamos en el 2013 para que se hiciera en Univision, y no sucedió por cosas de la vida, está pasando hoy por una petición de él y de su equipo. Estoy demasiado feliz porque más que una ambición, para mí es una necesidad, no del ego sino del alma… Estar en televisión, frente a las cámaras, entretener, divertir a la gente; es muy especial para mí.

P: ¿Cómo nace esto de cumplir ese sueño que comenzó a tomar cuerpo en Univision ahora en Telemundo?

RG: Aunque nadie me lo ha confirmado, yo creo que todo tuvo que ver con mi regreso y el de mis compañeros, a ‘Despierta América’. Eso causó un impacto histórico en la televisión hispana de los Estados Unidos. Mi contrato se vencía el 31 de marzo con la cadena Telemundo, y esto sucedió un 17 de febrero. Fue maravilloso, el acercamiento de la gente, los ratings… Creo que de alguna manera Telemundo no tenía un lugar dónde ponerme, no había un proyecto para mí. Además de todo esto, Don Francisco quiso tomar la decisión, y un 21 de febrero recibí una llamada suya para reunirnos. Me dijo: “Hay un proyecto que quiero que hagas tú”. Desde ese día hasta hoy ha sido un proceso de negociación muy grande en la que Telemundo me ofreció cosas que hacer paralelo a este proyecto, pero yo consideré que era importante dedicarme pura y exclusivamente a este show porque requiere un compromiso completo.

P: ¿Qué sentiste al recibir ese llamado para ofrecerte tu propio show, cuatro días después de tu regreso y el de tus excompañeros a ‘Despierta América’ y no antes?

RG: Creo que todo fue una cosa de Dios, el que ha seguido la historia de cerca sabe que es así, yo siempre digo que las cosas pasan como tienen que pasar, tengo que verlo por el lado positivo. A mí me hubiese encantado hacer, por ejemplo, ‘Siempre Niños’, porque hice televisión para niños muchos años. Pero las cosas pasan por algo y este es un proyecto diseñado específicamente para mí, es un saco hecho a mi medida.

P:¿De qué se trata el show?

RG: Es de gente para la gente, tratando de demostrar su talento que creo que hace muchísima falta en la televisión hoy en día. Desde que se acabó ‘Sábado Gigante’, desde que terminó ‘Qué Noche’, no hay gente común en la tele, aquí los veremos sintiéndose identificados con un sueño, una nacionalidad, por querer ser famosos, exitosos, reconocido, creo que es importante, y si hay alguien que sabe cómo hacer esto, con respeto a los otros, es Don Francisco y su gente que han trabajado con público toda la vida, y que conocen el arte de entretener. Me siento protegido, cuidado, respaldado, seguro… Será como siempre el público, quien determine, pero me siento muy emocionado.

P: Luego de que decidiste irte a Telemundo, se habló de un distanciamiento entre Don Francisco y tú, ¿esto fue cierto? ¿cómo están ahora?

RG: Yo he conversado con Don Francisco tres o cuatro veces profundamente. Creo que hubo muchos malos entendidos en mi decisión de salir de Univision, porque había un plan entre nosotros. El 13 de diciembre del 2013 él me llevó a su casa y me hizo un par de preguntas. Pero debo aclarar que esto no fue una traición de mi parte.

P: ¿Crees que Don Francisco se sintió traicionado por ti?

RG: Yo pienso que sí, que hubo incomodidad, ganas de saber qué pasó. En esta industrias las cuestiones legales son muy delicadas y hay cosas que no se pueden decir porque hay un contrato de confidencialidad. No era yo la persona indicada en decirle a Don Mario todo lo que estaba pasando. Eso ya se superó, y tenemos este reto de trabajar juntos… Quiero aprender de él, absorber, sé que me vienen días fuertes porque es una persona muy comprometida con lo que hace, y él entiende que para mí es un desafío, y para su equipo también.

P: Cuando te vimos en ‘Despierta América’ la mayoría pensamos que regresabas a Univision, ¿querías volver a la ‘casita más feliz de la televisión hispana’?

RG: Me hubiera gustado sobre todo cuando no había nada en la mesa, solo había un contrato con Telemundo. Regresar a ‘Despierta América’ y a Univision fue reencontrarme con mi llegada a este país, mi primera oportunidad en verdad en la televisión, reencontrarme con compañeros, con el equipo de producción. Y eso habla claramente de la importancia que tiene para mí este proyecto con Don Mario, tienen un peso importante, y por eso con él me quedé.

P: ¿Cómo te sentiste estos meses fuera de la televisión?

RG: He pasado por procesos muy duros estos 2 últimos años, y creo que todos estos procesos, sumados a que no estaba en la tele, y aclaro que no es porque si no hago tele no vivo, porque hago radio, teatro… Pero lo sentí más porque pasé por muchas situaciones personales: hace un año me enfermé de unos pólipos en la garganta que por un momento pensaron que era cáncer, estuve tres semanas sin hablar; terminé una relación de pareja de 9 años que fue muy importante para mí, se unieron muchas cosas y toqué fondo, y eso me hizo aprender mucho… Me enseñó en que a veces uno se desespera, pero si tienes fe y obras bien, los milagros ocurren. Me siento otra vez valorado como profesional.

P: ¿Qué aprendiste cuando tocaste fondo?

RG: A tener fe, partir de la autoestima, yo no puedo permitir que situaciones me hagan sentir menos, uno debe tener un espíritu de guerrero… Yo soy demasiado apasionado, entregado, amo mi trabajo… Después de mi familia, mi trabajo es una de las mayores fuentes de alegría, es sentirse realizado. Aprendí eso, que hay que tener fe que todo pasa, que aunque uno se desespere, mientras te portes bien y se lo entregues a Dios va a pasar.

P: ¿Dejaste de creer en ti?

RG: Dudé, yo creo que nadie deja de creer en uno, siempre está esa luz, pero sí dudé en un momento y creo que eso es humano… Cuando volteas para un lado y vez que todo lo que has querido no sale bien, o no sale como tú quieres que salga. La cancelación de ‘Qué Noche’, lo de la enfermedad, el final de la pareja, la preocupación por lo que pueda pasar con mi familia que vive en Venezuela… Todo eso me entristeció, pero aquí estoy más fuerte que nunca, feliz, renovado y habiendo superado todo, gracias a mis amigos, mi familia, mi ejército de ángeles, gente que no me ha abandonado ni un solo segundo, y lo agradeceré por siempre.

P: ¿Sientes que ya estás en ese camino de lograr ese sueño que tanto esperabas?

RG: Sí, creo que este es un gran empujón, y también tengo muy claro que cuando se hace un proyecto, el éxito no depende de uno, es un grupo de gente y yo voy a dar siempre lo que tengo que dar, pero esto es una ruleta, mientras todos vayamos en la misma sintonía cosas buenas van a pasar. Yo estoy extremadamente motivado, ¡quiero empezar ya!

P: ¿Qué esperas encontrarte en esta etapa de Don Francisco?

RG: Sabiduría, experiencia, guía. Él quiere que esto funcione, yo quiero que esto funcione, todos lo queremos. Quiero ser una esponja de los 50 y tantos años de su sabiduría… Yo lo que quiero es agarrar una libreta, abrir el corazón, la cabeza y escuchar todo lo que él me tenga que decir, además que es una persona que permite dar opiniones. En su etapa se puede encontrar a un hombre de experiencia, y en mi etapa un hombre con ganas de trabajar, que nunca ha dejado de tener trabajo, pero ahora tengo una madurez clara de lo que siento, lo que me incomoda, lo que no me incomoda, de participar.

P: Esta es la primera vez que Don Francisco estará del otro lado de la cámara, y tú eres el elegido, ¿sientes mucha responsabilidad?

RG: Una responsabilidad grandísima porque yo creo que es un legado que quiere dar, de poner sobre mis hombros ese nombre, él es el papá de la tele en español en entretenimiento, y yo tengo 45 años y aunque sabemos cómo son los criterios de televisión, él me dijo un día: “Con esa edad yo partí a Estados Unidos, usted no puede tener miedos, está en la mitad de su carrera”… Él es un hombre que me llena de consejos, motivador, alentador, y me siento bendecido por eso.

P: ¿Este regreso te da ansiedad, miedo, felicidad, incertidumbre?

RG: Creo que una mezcla de todo, pero yo me voy hacia la parte positiva, porque el día que yo pise ese estudio… Es como el arquitecto que construye una casa, cuando ya estás dentro de la casa y durmiendo en la cama que tu diseñaste dices: “¡Qué rico!”… Creo que va a tener una importancia inmensa.

P: ¿Por qué te decidiste por Telemundo y no por Univision?

RG: Por Don Francisco, esta es una nueva oportunidad que me están dando, este nuevo regreso es para que yo me dedique a esto. Esto lo veo como que ya yo me gradué y me dieron una beca para un post grado con el mejor maestro, y los mejores profesionales. Estoy muy agradecido con Don Francisco, su equipo, y por supuesto con Telemundo.

P: En este nuevo comienzo profesional y personal, ¿quién es Raúl González hoy?

RG: Un hombre valiente, mucho más maduro, que aunque mantiene su esencia y su corazón, ha aprendido a hacerse una que otra coraza, y definitivamente un hombre que ama su trabajo. Los golpes, los aprendizajes te llevan a eso, a crecer y madurar. La vida siempre me ha tratado así, a mí nada se me ha dado gratis. Mi mamá siempre me ha dicho que mi primera sensación de éxito es haber nacido, hay muchas cosas que van de la mano del trabajo, del esfuerzo. A veces digo que yo no soy normal, porque soy un tipo hipersensible que trabaja desde las emociones, soy un tipo muy emotivo, no me da pena, creo que soy un hombre que ama la verdad y la agradezco. Adoro a mi familia, mis amigos, un guerrero.

P: ¿Qué es lo que quieres?

RG: Yo quiero llegar ahí, entrar al estudio, escuchar a la gente, proponer, crear, darle rienda suelta a la imaginación, sentirme útil.

P: ¿Qué le dices al público que se está enterando en este momento que vas a regresar a la televisión?

RG: Que me apoye, que me de la oportunidad nuevamente, es un proyecto hermoso, para entretener, el mundo está triste, el ser humano está triste, todo está convulsionado, la gente se está consumiendo en su ego… La televisión tiene muy clara su misión: informar y entretener, y a mí me gusta entretener. Me quiero divertir para que ellos se diviertan, que esa hora la gente pueda recibir alegría. Que me den la oportunidad nuevamente y que nos apoyen, y al mismo tiempo le pediría también a Telemundo que nos apoyen a recuperar esa industrias bonita en la televisión, se perdió porque las redes sociales o la era digital ha perdido mucho. Yo creo que hay un mal uso por parte de las cadenas de televisión de toda la parte digital, deben utilizarse los medios digitales como apoyo para atraer a esa gente. El público ha evolucionado, pero la tele siempre va ha ser tele. El público ahora está siendo fiel al contenido y eso hace que busquemos ser mejores.