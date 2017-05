Video: Rodner Figueroa regresa a la televisión después de 2 años

El presentador también rompió en llanto en plena entrevista

Rodner Figueroa regresó a la televisión tras dos años de ausencia después de su despido abrupto de Univision. El especialista en moda concedió una entrevista a María Celeste Arrarás para su programa “Al Rojo Vivo”.

Como bien recordarán, Figueroa perdió su trabajo en la cadena hispana tras hacer un comentario en “El Gordo y la Flaca” donde comparaba a la primera dama Michelle Obama con un personaje de la película “El planeta de los simios”.

Desde esa pausa mediatica, Figueroa se ha dedicado a su fundación en la que puede ayudar a otras personas. El conductor de televisión atribuyó el comentario que le costaría su empleo al “personaje” que realizaba en el programa de entretenimiento.

“Fue un punto en el que yo entendí que para todo hay un limite”, dijo. “Creo que en ese momento de desenfado no había límites”.

Rodner agrega que salir de “El Gordo y La Flaca” le ayudó a poder salir de ese personaje. “Yo no era feliz, mi espíritu ya estaba divorciado de lo que estaba haciendo en ese momento. Mi espíritu dijo ‘si no te sacas tú, te saco yo’ ”, explicó. “Estaba atrapado en un personaje que no me permitía expandirme en otras áreas”.

Al momento de todo lo sucedido el venezolano pudo conocer quienes eran sus amigos de verdad y al hablar de Raúl “El Gordo” de Molina rompió en llanto.

“Raúl de Molina ha sido un amigo incondicional. Me dan ganas de llorar cuando pienso en Raúl”, dijo Figueroa. “Raúl con capa y espada [me defendió]. La gente piensa que en la televisión Raúl y yo éramos enemigos… hasta la fecha me llama. Raúl estuvo conmigo desde el minuto uno de una manera solidaria y activa de una manera increíble y por eso lo quiero hacer público porque hay que reconocerlo”.