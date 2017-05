Esposa de Chávez Jr. habló de los videos en los que aparece borracho y con mujeres

Desde el jueves, empezaron a circular un par de videos en los que el sinaloense aparece en estado de ebriedad y con varias mujeres en un cuarto del hotel MGM Grand de Las Vegas

A casi una semana de la amarga derrota de Julio César Chávez Jr. en su pelea ante Saúl “Canelo” Álvarez, al sinaloense no dejan de lloverle críticas. Y no solo por el desempeño para el olvido que tuvo la noche del pasado sábado en la T-Mobile Arena.

Ayer aparecieron un par de videos que despertaron las críticas hacia el sinalonese, ya que un video aparece en completo estado de ebriedad y en otro en cuarto del MGM Grand de Las Vegas acompañado por varias mujeres, de las que se presume son prostitutas.

Sin embargo, Frida Muñoz, su esposa, ha salido ha defender a su marido, argumentando que al púgil le pusieron algo en la bebida y que después lo robaron.

“Pasaron estos (los hombres que aparecen en el video) de Tamaulipas… se tomaron la foto con Julio y quedaron de ir por otros amigos que también querían tomarse fotos. Después llega uno güero de ojos verdes hablando poquito español que dijo que era de Londres y que nos invitaba un trago, yo me tomé una cerveza pero había dejado a Julia (su hija) con una amiga arriba y sabía que no podía dejarla más tiempo”, dijo la mujer de Chávez Jr. a ESPN.

“Me subí con Julia (su hija) y Julio se quedó con él (el de Londres) y ya de ahí como hasta las 5 o 6 de la mañana ese mismo lo llevó al cuarto, y yo tenía el cheque en una mesa… y cuando veo que no está el cheque, abro los papeles y no estaba, tampoco estaba el reloj”, continuó Frida. Se estima que el valor del reloj es de 40 mil dólares.

Luego habló sobre el video en el que aparecen las mujeres.

“Esas mujeres estaban en el bar, las subieron y lo grabaron, como que él se acordaba pero no me decía porque sabía que me iba a enojar. Ahora que vi, le dije al de Tamaulipas, porque me mandaron mensajes, les dije que qué era ese video y por qué lo había publicado, me dijo que 10 personas intentaron jaquear su teléfono y que él no lo había publicado”, comentó Frida, siempre a ESPN.

“Julio me dijo, yo sé que no pasó nada, le dije que lo conozco, y que no se ve ni que pueda hablar, le hablé a los muchachos (de Tamaulipas) porque decían que iban a sacar más videos, y ellos me dijeron que no. “Julio corrió a las muchachas, ellas subieron después”, dijo Frida.

“Todo eso lo planearon para seguir fregándolo más”, dijo Frida, que reveló que demandarán por el reloj, ya que el cheque lo encontraron después.