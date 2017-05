Las torturas a las que era sometido este niño duelen a los ojos

Tras morir víctima de su padre y madrastra, Adrian Jones fue lanzado a los puercos

Las autoridades divulgaron imágenes de las torturas a las que fue sometido un menor de 7 años en Missouri, cuyo cuerpo sin vida fue lanzado a los puercos por su padre.

Este lunes, Michael Jones (46) fue sentenciado a cadena perpetua en una corte de Kansas City como responsable de la muerte de Adrian Jones. El hombre se declaró culpable de asesinato en primer grado por el deceso reportado en el 2015.

La madrastra del niño, Heather Jones (31), también cumple una sentencia de por vida tras declararse culpable el año pasado.

En medio de las audiencias judiciales, trascendieron perturbadoras imágenes de los abusos a los que el menor fue sometido. En una, a Adrian se le ve atado a tablas de cocina para cortar. En otra, aparece con el lado derecho de la cara cortada y ensangrentada. Una tercera lo muestra con sus ojos vendados acostado bocarriba sobre una mesa de inversión. También se le ve en una piscina con agua sucia en horas de la noche.

Fueron los convictos quienes tomaron las imágenes.

Como parte del proceso judicial, también circuló un video en el que se aprecia al pequeño intentando desesperadamente agarrar un vaso mientras sus muñecas están atadas a la espalda.

Los restos de Adrian fueron encontrados en noviembre de 2015 en la vivienda alquilada por la familia en Kansas City. Los agentes respondían a un reporte de violencia doméstica.

Cuando el niño tenía 5 años -en julio de 2013- éste supuestamente le dijo a un trabajador de la División Infantil de Missouri y a un agente de policía sobre los abusos a los que era sometido.

Entre otras cosas, indicó que su padre lo pateaba tan duro en la nuca que “se le salía un huesito”, de acuerdo con documentos judiciales citados por medios nacionales e internacionales.

El menor añadió que su papá “sigue golpeándome en la cabeza y me pega en el estómago y mamá me jala las orejas y me duele mucho”.

La abuela del menor ha salido publicamente a cuestionar por que las autoridades de bienestar infantil no intervinieron a tiempo para garantizar la seguridad de Adrian.

Judy Conway, abuela materna, dijo que “el sistema le falló a Adrian”.

“Incluso dijo en sus propias palabras que estaba siendo maltratado, y no sé en este momento cuánta ayuda le brindaron y por qué no les quitaron a los niños”, sostuvo Conway. “No importa qué niño sea, si dice que alguien lo está lastimando, creo que alguien debió haberlo escuchado”.

La hija de Conway, Dainna Pearce, perdió la custodia del menor y de sus dos hermanos hace años.