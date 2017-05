Trump amenaza a Comey en Twitter después de despedirlo del FBI

El presidente teme lo que sus conversaciones con Comey puedan revelar

Trump vuelve a descargar su ira en Twitter.

Luego de haber despedido al director del FBI James Comey en extrañas circunstancias, que indican para los demócratas el interés del presidente por torpedear las investigaciones sobre vínculos de su campaña con Rusia, el presidente amenazó públicamente al ex funcionario en las redes sociales.

Está claro, que como ex director del FBI, James Comey conoce secretos que nadie sabe del presidente. Por esa razón y ante el miedo de que el ex funcionario comience a hablar Trump desató su ira esta mañana.

“Más vale para James Comey que no haya ‘grabaciones’ de nuestras conversaciones antes de que comience a filtrar (información) a la prensa”, escribió el mandatario en su cuenta de Twitter.

James Comey better hope that there are no “tapes” of our conversations before he starts leaking to the press! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 12, 2017

No está claro a qué “grabaciones” el presidente se refiere en su tweet. Trump incluso dio a entender que el propio Comey no sabe si existen las cintas, lo que sugiere que sus encuentros fueron grabados sin que nadie lo supiera.

Desde su despido, Trump se ha volcado a Twitter para defender su determinación. El viernes tuiteó que la “historia” de una posible relación de su campaña con Rusia fue “fabricado” por los demócratas como “una excusa por haber perdido la elección.”

Again, the story that there was collusion between the Russians & Trump campaign was fabricated by Dems as an excuse for losing the election. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 12, 2017

En la carta de despido enviada a Comey, cuyo cargo vencía en 2023, Trump le aseguró que estaba siguiendo las recomendaciones de la Fiscalía General respecto al manejo inapropiado que había tenido la investigación sobre los correos electrónicos de la ex candidata demócrata Hillary Clinton.

En su momento lo mismo dijeron su vicepresidente, Mike Pence, y sus portavoces en la Casa Blanca.

Sin embargo, como es común para el presidente cambió su versión en una entrevista con NBC. En sus declaraciones aseguró que lo despidió independientemente de la recomendación de la fiscalía.

En la entrevista Trump llamó a Comey de “fanfarrón” y “presumido”.

Sin embargo el tweet de esta mañana en el que amenaza a Comey de no “filtrar a la prensa” parece haber cruzado todos los límites legales.

Norm Eisen, Zar de ética de la Casa Blanca durante la administración de Obama, indicó que Trump posiblemente cometió un crimen mediante el envío de ese tweet.