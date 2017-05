Antojo de verano

Si no tienes parrillera, este es tu momento de regalarte una

Se anuncia el verano, aumenta la temperatura, las horas de sol y empieza el antojo de una barbacoa.

Seguido a eso, tenemos dos opciones: limpiar el grill que tuvimos durmiendo durante el invierno o comprar uno nuevo.

Si el tuyo estuvo de siesta o si eres de los que va al parque a usar uno por el que todo el pueblo ha pasado, recuerda que seguramente en esa parrilla quedarán restos de la última vez que se usó. Por eso:

Tienes que desmontar las más piezas posibles para poder limpiarla bien con mucha agua y jabón y un cepillo fuerte especial de parrillas.

Nunca uses limpiador de horno, usa el de fregar o un removedor de grasa especial para barbacoas.

Seguido a eso, deja que el fuego la “cure” y la deje como nueva. Grasa vieja acumulada llama a un fuego no deseado o a una grave intoxicación por contaminación.

Después de usarla, intenta aprovechar el ánimo y antes de guardarla, déjala totalmente limpia y así no se te acumula el trabajo y de paso te dura más.

Si no tienes parrillera, este es tu momento de regalarte una. Mira bien las opciones, no compres la primera que veas y piensa siempre en el número de veces que la vas a usar, el lugar donde la vas a mantener para que no se deteriore y si va a ser de gas, regálate el tiempo de estudiar bien el tema para que no tengas nunca escapes o accidentes.

Para los que son prácticos, modernos, viajeros y aventureros como yo, les recomiendo esta chulería que me robó el corazón y que ahora llevo a todas partes. Es el nuevo Portable Grill de Kirkland perfecto para dos, lo cual lo hace genial para parejas o familias pequeñas. Fácil de usar, limpiar, lo guardas en el closet, lo subes a tu coche y lo llevas a donde quieras. Económico, viene en dos colores y la puedes pedir online.

Ya no hay excusas para no disfrutar de un sabroso asado. Ahora solo queda seleccionar el menú.

Rib eye en adobo de café y chile

20 Minutos 2 porciones By Doreen Colondres Una de esas combinaciones que quizás no imaginas lo sabrosas que pueden ser. Lo increíble es que la harás tu favorita y sorprenderás a todos en la casa con algo fuera de lo común, económico e increíblemente fácil de preparar. Aunque con el corte rib-eye (entrecot o filete de ojo) es con el que mejor queda, también puedes usar bife de chorizo (new york strip), chuleta de cerdo o de cordero. La pasta también la puedes sustituir por la que tengas en casa, sólo recuerda que el fideo es el más rápido de hacer y el que más rinde así que si usas otra, aumenta la porción y cocina por unos minutos más. Lo que debes tener: Para la carne y el “rub” o marinado seco: 1 1/2 libra de rib-eye steak

1 1/2 cda. de café en polvo (molido)

2 cdtas. de chile en polvo o 1 cda. de pimentón (paprika) dulce

1 cda. de azúcar

Sal y pimienta a gusto

Para la pasta: 5 oz. de pasta cabello de ángel corta (fideo corto)

7 oz. de yogurt griego

1 taza de cilantro picado

1 diente de ajo

1/2 chile serrano sin venas ni semillas (opcional)

Sal a gusto Lo que debes hacer: En un plato con papel toalla, cubre la carne para secarla bien. Luego, retira el papel, agrega sal y pimienta a gusto y deja a un lado. En otro plato, agrega la mezcla del marinado seco y acuesta la carne por ambos lados en el plato para que se cubra bien por todos sus lados. Llévala a un sartén, una plancha de hierro o una parrilla bien caliente. Puedes agregar 1 cucharadita de aceite al sartén si gustas. Cocina por 3-4 minutos por el primer lado, voltea y cocina por 2-3 minutos más por el otro lado, dependiendo de tu gusto de grado de cocción de la carne. Luego retírala y déjala descansar en un plato mientras cocinas la pasta. En agua hirviendo con suficiente sal, agrega la pasta y cocina por 5 minutos o hasta que la sientas cocida. Retírala del calor, cuélala y llévala a un envase profundo. En una licuadora o con batidora de mano, mezcla todos los ingredientes de la salsa. Pruébala, mezcla bien con la pasta y sirve inmediatamente con la carne. Buen provecho!

Doreen Colondres es nuestra celebrity chef. Autora del libro La Cocina No Muerde. Una viajera incansable, graduada y certificada en cocina y vinos. Síguela en Facebook e Instagram @Doreen Colondres y visita www.LaCocinaNoMuerde.com o adquiere su libro en Amazon o Itunes.