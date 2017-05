Brad Pitt y Angelina Jolie, ¿reconciliación a la vista?

Cada vez suenan más fuerte los rumores de que los actores podrían volver a ser una pareja

La pareja de Brad Pitt y Angelina Jolie comenzó en medio de un escándalo. Y no era para menos: en ese entonces él estaba casado con Jennifer Aniston, la chica buena y simpática del momento. Y si bien no eran muchos los que apostaban por la pareja, supieron construir una familia y mantenerse juntos durante más de una década. Aunque, claro, luego llegó la separación que, también, fue escandalosa. Los rumores sobre terceros no tardaron en llegar. Y mientras la lista de posibles conquistas tanto de él como de ella engrosaban las páginas de las publicaciones especializadas, llegó la sentida confesión del rubio más famoso del mundo.

Ahora, los medios comenzaron a hacerse eco de una versión publicada por Life & Style: Angelina y Brad estarían intentando recomponer su relación. La revista publicó que una fuente cercana a la ¿ex? pareja confió que “se ven varias veces a la semana últimamente y hablan por teléfono casi todos los días”.

“Lentamente, los viejos sentimientos han comenzado a regresar. Han estado hablando abiertamente el uno con el otro como no lo habían hecho durante años, y es como si estuvieran saliendo de nuevo“, aseguró esa fuente.

¿Será cierto? Lo que sí es un hecho, es que, mientras tanto, los trámites del conflictivo divorcio siguen su curso.