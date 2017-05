Tabla de goleadores y posiciones de la liga de España 2016/2017 (Jornada 37)

Neymar y Cristiano acaparan los focos con un triplete y un doblete

El delantero brasileño del Barcelona, Neymar, que firmó un triplete ante el Las Palmas, y el atacante portugués del Real Madrid, Cristiano Ronaldo, que anotó un doblete ante el Sevilla, fueron los grandes protagonistas goleadores de una jornada, que dejará una semana más, pese a no marcar, al argentino Lionel Messi como líder de la clasificación de máximos realizadores.

Messi, que acumula un total de 35 dianas, aventaja en siete tantos a su compañero de equipo, el uruguayo Luis Suárez, que se reafirmó en la segunda plaza con un total de 28 goles, tras firmar uno de los cuatro goles (1-4) del Barcelona en su visita al campo del Las Palmas.

Por su parte, Cristiano Ronaldo se mantiene en la tercera plaza con un total de veintidós goles, tras el doblete que firmó este domingo ante el Sevilla, en una jornada en la que Iago Aspas se consolidó como máximo goleador español, tras lograr su decimoctava diana del curso.

Goleadores

– Con 35 goles: Messi (ARG) (5p) (Barcelona)

– Con 28 goles: Luis Suárez (URU) (Barcelona)

– Con 22 goles: Cristiano Ronaldo (POR) (5p) (Real Madrid)

– Con 18 goles: Iago Aspas (5p) (Celta)

– Con 16 goles: Griezmann (FRA) (Atlético de Madrid); Aduriz (4p) (Athletic)

– Con 14 goles: Sandro (Málaga); Álvaro Morata (Real Madrid)

– Con 13 goles: Neymar (BRA) (1p) (Barcelona); Gerard Moreno (Espanyol)

Resultados y tabla general

Resultados de la 36a. jornada: . Sábado RCD Espanyol 0 - Valencia 1 At. Osasuna 2 - Granada 1 . Domingo Alavés 3 - R. Celta Vigo 1 Athletic Bilbao 1 - Leganés 1 Eibar 0 - Sporting Gijón 1 Las Palmas 1 - Barcelona 4 Real Betis 1 - Atlético Madrid 1 Real Madrid 4 - Sevilla 1 Real Sociedad 2 - Málaga 2 Villarreal 0 - Deportivo Coruña 0 (Hora CET -2 GMT) Clasificación: . PJ PG PE PP GF GC PTS . =========================== .1. Barcelona 37 27 6 4 112 35 87 .2. Real Madrid 36 27 6 3 100 40 87 .3. Atlético Madrid 37 22 9 6 67 26 75 .4. Sevilla 37 20 9 8 64 49 69 .5. Villarreal 37 18 10 9 53 32 64 .6. Athletic Club 37 19 6 12 52 40 63 .7. Real Sociedad 37 19 6 12 57 51 63 .8. Eibar 37 15 9 13 54 47 54 .9. Alavés 37 14 12 11 40 42 54 10. RCD Espanyol 37 14 11 12 47 49 53 11. Málaga 37 12 10 15 49 53 46 12. Valencia 37 13 7 17 55 62 46 13. R. Celta 36 13 5 18 50 63 44 14. Las Palmas 37 10 9 18 53 71 39 15. Real Betis 37 10 8 19 39 62 38 16. Leganés 37 8 10 19 35 54 34 17. Deportivo 37 7 12 18 40 61 33 18. Sporting Gijón 37 7 9 21 40 70 30 19. At. Osasuna 37 4 10 23 40 89 22 20. Granada 37 4 8 25 29 80 20 Próximos partidos: . Miércoles, 17 de mayo (Aplazado de la 21ª Jornada) 21.00 R. Celta - Real Madrid - Jornada 38ª (19-20-21/05/2017) . Viernes, 19 de mayo 20.45 Granada - R. Celta . Sábado, 20 de mayo 17.00 Leganés - Alavés 17.00 sporting Gijón - R. Betis 17.00 Deportivo Coruña - Las Palmas . Domingo, 21 de mayo 16.45 Atlético de Madrid - Athletic Club Bilbao 16.45 Valencia - Villarreal 16.45 Sevilla - At. Osasuna 16.45 R. celta - Real Sociedad 20.00 Barcelona - Eibar 20.00 Málaga - Real Madrid (Hora CET. -2 GMT).