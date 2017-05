Grupo armado ataca a periodistas en Guerrero

Uno de los afectados dice que la mayoría de los agresores eran menores de edad, la fiscalía investiga los hechos

México – La Procuraduría General de la República (PGR, fiscalía) de México inició una investigación por la agresión a siete periodistas de diversos medios nacionales e internacionales ocurrida por parte de un grupo armado en el estado sureño de Guerrero, informó la institución.

La PGR indicó en un boletín que desde el sábado, la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos Contra la Libertad de Expresión (Feadle) contactó directamente a los comunicadores afectados al tiempo que coordinó acciones con las autoridades estatales para iniciar la investigación de los hechos.

Igualmente, señaló, en conjunto con la Coordinación Ejecutiva Nacional del Mecanismo de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas la PGR dará seguimiento a la situación de los periodistas agredidos.

“La Procuraduría General de la República condena todos aquellos actos de agresión en contra de personas dedicadas al periodismo y en agravio al ejercicio del derecho a la libertad de expresión, al tiempo en que reitera su compromiso de llevar a cabo una investigación inmediata y oportuna”, acotó.

Siete periodistas fueron retenidos el sábado durante unos 15 minutos, amenazados y despojados de un vehículo y su equipo de trabajo, incluyendo cámaras, computadoras y teléfonos móviles, por un grupo de unos 100 hombres armados que tenía instalado un retén en el municipio de Acapetlahuaya.

“La mayoría de ellos (agresores) estaban encapuchados, pero algunos tenían el rostro descubierto y presumimos que eran los líderes del grupo delincuencial. Fue una situación impresionante y, sobre todo, porque muchos eran niños; muchos no rebasaban la mayoría de edad”, reveló el corresponsal Ángel Galeana, corresponsal de Grupo Imagen, quien fue uno de los afectados.

En entrevista con Pascal del Río, en una emisión de Grupo Imagen, Galeana indicó que los menores no fueron agresivos, están más preocupados por robar el material.

“Los niños no estaban agresivos sólo querían tener algo. A mí un pequeño me pidió que le desbloqueara mi teléfono y cuando se lo di, aunque él y otros no sabían usarlo estaban maravillados”, explicó el corresponsal de Grupo Imagen durante el noticiario radiofónico Primera Emisión.

Los periodistas agredidos fueron Sergio Ocampo, corresponsal del diario La Jornada; Jair Cabrera, reportero gráfico y colaborador del mismo medio; Hans Máximo Musielik, de Vice News; Pablo Pérez García, de Hispano Post; Jorge Martínez, de la agencia Quadratín; Ángel Galeana, de Imagen TV, y Alejandro Ortiz, del diario Bajo Palabra.

Los comunicadores regresaban de San Miguel Totolapan, donde habían ido a cubrir la situación en ese municipio en que fuerzas federales y estatales ingresaron el 12 de mayo para iniciar una operación conjunta contra los grupos delictivos que operan en la zona.

DESALOJO DE AUTODEFENSAS EN SAN MIGUEL TOTOLOAPAN: https://t.co/jK0ryH7Db8 a través de @YouTube — Termápolis (@TermapolisNoti) May 13, 2017

El gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo, declaró que el grupo criminal denominado La Familia Michoacana es el responsable de la agresión a los periodistas.

Lo ocurrido a compañeros periodistas en Tierra Caliente es un acto inadmisible que no toleraremos y condenamos enérgicamente. — Héctor Astudillo (@HectorAstudillo) May 14, 2017

https://twitter.com/HectorAstudillo/status/863799852345458690



“Estoy convencido que quien los asaltó es gente de La Familia Michoacana que se vino a meter”, dijo Astudillo, quien en redes sociales expresó: “Lo ocurrido a compañeros periodistas en (la región de) Tierra Caliente es un acto inadmisible que no toleraremos y condenamos enérgicamente”.

Se ha restablecido la circulación en las carreteras hacia Tierra Caliente. Las vías de comunicación terrestre están liberadas. pic.twitter.com/TFpK2QF49X — Héctor Astudillo (@HectorAstudillo) May 14, 2017

Por su parte, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) condenó hoy la agresión a los comunicadores en Guerrero, “una de las entidades más peligrosas para ejercer el periodismo en México”.

“Por ningún motivo puede permitirse que grupos armados intimiden, agredan o violenten el material de trabajo de las personas que ejercen el periodismo en el estado de Guerrero o en alguna otra región del país”, señaló el organismo autónomo.

TODA LA FUERZA DEL ESTADO

San Miguel Totoloapan.

Veremos si llenar de Policias y Soldados trae resultados positivo pic.twitter.com/7aLBf77Bcv — Anibal Guerrero Guer (@anibal_guer) May 13, 2017

De acuerdo con la CNDH, “ello obliga a que las autoridades de los tres órdenes de gobierno (federal, estatal y municipal) cumplan con garantizar la seguridad de la población y el ejercicio libre de la libertad de expresión en México”.

Con información de EFE