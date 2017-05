Hackers obtienen quinta entrega de Piratas del Caribe, exigen rescate

Amenazan con filtrar la película aún sin estrenar

Hackers han obtenido la quinta entrega de “Piratas of the Caribbean” (Piratas del Caribe) y amenazan con filtrarla, a menos que la compañía Disney pague un rescate.

Bob Iger, director general de Disney, hoy reveló el hecho durante una reunión con empleados de ABC, en la ciudad de Nueva York.

Iger no divulgó la cantidad que se exige, pero informó que Disney se rehúsa a pagarla. La compañía está colaborando con investigadores federales en anticipación de que la amenaza se lleve a cabo.

El título de la película tampoco fue revelado, pero Deadline, una publicación especializada en la industria cinematográfica, confirmó que se trata de “Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales” (Piratas del caribe: La venganza de Salazar), protagonizada por Johnny Depp y Javier Bardem, cuyo estreno mundial está programado para el 26 de mayo.

Iger dijo que los hackers están exigiendo el pago por medio de Bitcoin, un medio digital de intercambio que usa tecnología entre pares para operar sin una autoridad central.

Este suceso forma parte de una tendencia creciente de ataques informáticos. Hace unas semanas, un grupo autodenominado The Dark Over Lord filtró 10 episodios después de que Netflix se negó a pagar el rescate exigido.

