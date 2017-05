¿Hombre o mujer? La modelo que desfila para marcas femeninas y masculinas

Lucha por la igualdad de género y para romper los cánones de belleza que imperan en el mundo de la moda

Su nombre es Rain Dove y desfila y posa para reconocidas marcas femeninas y masculinas para transmitir su lucha por la igualdad de género. La modelo estadounidense realizo junto a un fotógrafo amigo una especie de experimento social para demostrar que son esos pequeños detalles, como llevar una camisa abierta, un par de zapatos de hombres o una postura determinada frente a una cámara fotográfica, lo que cambia las perspectivas de género. “No es la persona en sí, sino las asociaciones que tenemos en nuestra mente,” aseguró la modelo a Daily Mail.

Asimismo, la modelo contó que durante su infancia y adolescencia sufrió bullying por sus marcados razgos masculinos y que, a raíz de eso decidió comenzar a vestirse como hombre. Un tiempo después, entró al cuerpo de bomberos de Colorado donde vivió una de las experiencias más fuertes y sanadoras de su vida, y dónde encontró el verdadero sentido de la vida. “Las distintciones de género no existen. La gente te tiene que querer por lo que sos y por cómo te ves”, se sinceró.

Dove busca que su éxito como modelo sirva para promocionar múltiples causas que encabeza como activista en defensa de los derechos de los transexuales. Trabajó para prestigiosas publicaciones como Vogue, Elle o Marie Claire, entre otras, y se convirtió en uno de los fenómenos más resonantes del mundo de las pasarelas. Curiosamente, su incursión en el universo fashion se debió a una apuesta que durante un partido de fútbol que perdió con una amiga, también modelo.

“Todos los que ven mis fotos no me ven como a los demás modelos y yo lucho por cambiar eso en la moda y en la sociedad en general“, declaró Dove. “Nací mujer y así es como me identifico, pero me es indiferente que hoy me vean como hombre o mujer, soy un ser humano y punto”.

Actualemente, Rain es activista, actriz y como modelo la rompe sobre la pasarela y en las campañas de moda más prestigiosas. “Todos luchamos por ser únicos, y lo más único que puedes ser es tú mismo“, finalizó la modelo.