Toronto FC amplia ventaja como líder en el Este; triple empate en el Oeste

Tras una jornada doble para el equipo canadiense su marca de 25 puntos lo coloca líder en su conferencia, mientras en el Oeste manda el Dynamo, compartido con Dallas y Kansas

Se completó la undécima jornada de la Liga Profesional de Futbol de Estados Unidos (MLS) con el Toronto FC como gran triunfador y líder destacado en la Conferencia Este tras haber conseguido dos triunfos y llegar a los seis consecutivos.

El Toronto FC tuvo dos partidos programados en la undécima jornada con el primero disputado el miércoles de visitante ante el Columbus Crew al que vencieron por 1-2 y el sábado de locales se

impusieron por 3-2 a la nueva franquicia de Minnesota United.

Las victorias dejaron al Toronto FC con marca de 25 puntos (7-4-1), el Crew y Orlando City con 19 puntos comparten el segundo puesto.

Mientras que en la del Oeste se da un triple empate con 19 puntos, que poseen el Dynamo de Houston, que sigue invicto en su campo del BBVA Compass Stadium; el Sporting Kansas City y el FC Dallas, único equipo de la MLS que todavía no conoce la derrota en lo que va de competición.

Mientras que el delantero mexicano Erick “Cubo” Torres del Dynamo y el serbio Nemanja Nikolic, del Fire de Chicago, que logró doblete están al frente de la tabla de goleadores con ocho dianas cada uno.