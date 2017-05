Video: Trailer oficial de telenovela ‘En Tierras Salvajes’ de Televisa y Univision

Las primeras imágenes de la telenovela muestran una historia intensa

La nueva telenovela de Televisa y Univision llega por título “En Tierras Salvajes”. El drama es protagonizado por Cristián de la Fuente, Horacio Pancheri, Diego Olivera, y Claudia Álvarez.

“En Tierras Salvajes” es la historia de tres hombres enamorados de la misma mujer… y una mujer condenada a decidir a quién amar. Isabel Montalbán (Álvarez), una chica de la gran ciudad, se traslada al pueblo en el que viven los padres y los dos hermanos de Luis Otero (Olivera), su marido.

Lo que nadie imagina es que la presencia de la joven en esa casa está a punto de cambiar el destino de toda la familia… para siempre. Sergio y Daniel, los dos hermanos de Luis, no pueden evitar enamorarse de Isabel. Ambos saben que deben renunciar a lo que sienten, por su bien, el de su hermano y el de la familia. Pero es imposible ocultar el amor en los ojos del que ama, y ahora… ya no pueden dejar de mirarla… A veces el corazón no atiende a razones de parentesco.

Aquí las leyes humanas no son las que mandan… en estas tierras salvajes, pueden más las leyes del corazón.

