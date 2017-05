La UFC podría recurrir a repeticiones instantáneas, para evitar rodillazos ilegales

Ex dueño de la empresa le propone a al prsidente Dana White el uso del videoaribtraje

Desde que se creó la UFC, independientemente de la intensidad de cada uno de los combates en el octágono, los golpes y patadas ilegales siguen siendo el centro de la polémica.

De acuerdo con el diario español Marca, la Ultimate Fighting Championship podría experimentar el uso del videoaribtraje, propuesta que surgió a raíz de la pelea de peso ligero entre Eddie Álvarez y Dustin Poirier.

En conferencia de prensa, con miras a la UFC 211, el presidente de la mayor de las empresas de las artes marciales mixtas (MMA), Dana White, dijo que el exdueño Lorenzo Fertitta se puso en contacto con él, para pedirle la implantación urgente de las repeticiones instantáneas.

“Lorenzo Fertitta me envió un mensaje de texto esta noche y me dijo, ‘Ustedes tienen que tener la repetición instantánea porque esa decisión fue incorrecta’. Sé que tenemos que trabajar en eso. Lorenzo aún sigue diciéndome qué hacer. No quiero limitarme sobre lo que tengo que hacer, sólo tenemos que encontrarle una solución a esto. Es de locos. Tienen que recordar que el deporte tiene solamente 17 años. Aún hay muchas cosas que se tienen que arreglar. Todo este deporte es un trabajo en proceso”, explicó Dana White.