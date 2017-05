Scott Disick, ex de Kourtney Kardashian, confiesa ser adicto al sexo

El empresario había invitado en secreto a una extraña a que le acompañara durante las vacaciones familiares que el famoso clan pasó en Costa Rica a principios de año

Los problemas entre las hermanas Kardashian y Scott Disick han vuelto a estallar en el último episodio del programa ‘Keeping Up with the Kardashians’, en el que el ex de Kourtney Kardashian ha reconocido ser adicto al sexo después de que sus antiguas cuñadas descubrieran que había invitado en secreto a una extraña a que le acompañara durante las vacaciones familiares que el famoso clan pasó en Costa Rica a principios de año.

“Soy un adicto al sexo. Soy un jodi** y asqueroso adicto al sexo“, confesó el empresario durante una tensa conversación con las mujeres de su vida: su exsuegra Kris Jenner y Kourtney, Kim y Khloé.

Independientemente de que Kourtney y Scott no sean pareja desde hace dos años y de que ambos hayan rehecho su vida sentimental -ella con el modelo Younes Bendjima y él con la también maniquí Ella Ross-, la decisión del padre de sus tres hijos de acudir con otra mujer a una escapada en la que estarían sus retoños indignó profundamente a su ex.

“En unas vacaciones familiares, ¿no te parece inapropiado e irrespetuoso? ¿De cara a mí, a tus hijos y a toda mi familia? Hay unos estándares de respeto y comportamiento apropiados, pero aparentemente tú no los conoces“, le espetó Kourtney.

La discusión entre Scott y el resto de las Kardashian no se quedó tan solo en un enfrentamiento verbal, ya que Khloé -que siempre había mantenido una estrecha relación con su cuñado- acabó perdiendo los nervios y lanzándole el contenido de un vaso a la cara mientras le gritaba: “Si necesitas mojar tu pene tan desesperadamente, entonces hazlo”.

Por su parte, Kourtney volvió a dejar muy claro al que fuese su compañero de vida durante casi diez años que, pese a tener a unos hijos maravillosos en común y pasar gran parte de su tiempo juntos por el bien de estos, no existe la menor posibilidad de que vuelvan a reconciliarse.

“Ya tuviste tu oportunidad. Pensé que pasaríamos toda nuestra vida juntos, y he hecho todo lo que he podido”, sentenció la socialité de 38 años.