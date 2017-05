ICE aumentó en casi el 38% el arresto de inmigrantes indocumentados bajo gobierno de Trump

ICE han logrado más de 400 arrestos a diario, con la meta, según la agencia, de fortalecer la seguridad en las comunidades.

WASHINGTON.- El director interino de ICE, Thomas Homan, celebró este miércoles que, desde el inicio de la Administración Trump, su agencia arrestó a más de 41,000 inmigrantes indocumentados y deportó a más de 56,000, a la vez que prometió empujar “al 100%” las operaciones policiales para fortalecer la seguridad ciudadana.

Según un desglosado de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE), entre el 22 de enero y el 29 de abril pasados, la agencia arrestó a 41,318 inmigrantes indocumentados, un aumento del 37,6% respecto a los 30,028 del mismo período en 2016. También deportó a 56,315, un descenso del 12% debido a demoras en los tribunales.

Armados con la orden ejecutiva que firmó el presidente Donald Trump el pasado 25 de enero, los agentes de ICE han logrado más de 400 arrestos a diario, con la meta, según la agencia, de fortalecer la seguridad en las comunidades.

Al explicar las cifras, Homan condenó la “denigración” de los agentes de ICE que, a su juicio, cumplen con “profesionalismo y con apego a la ley” la tarea de hacer cumplir las leyes de Inmigración, y minimizó críticas de que su agencia agiliza un plan de deportación masiva.

“Llevo 33 años en esto y algo que verdaderamente me asombra en estos últimos meses es la denigración de los oficiales de ICE… nadie denigra a un policía por hacer su trabajo (en otras áreas) y arrestar a alguien que no se presentó a un tribunal. Nuestros agentes prometieron hacer cumplir las leyes, es exactamente lo que vamos a hacer y no vamos a ofrecer disculpas”, dijo Homan.

“Somos una agencia policial y haremos cumplir las leyes, con criminales y no criminales, porque esa es nuestra tarea… ¿Que si tenemos un plan para ampliar los centros de detención, si lo necesitamos?, sí lo tenemos”, enfatizó Homan, al señalar que ICE empujará “al 100%” sus operaciones policiales.

El funcionario aclaró que es imposible hacer proyecciones de arrestos a futuro porque hay demasiados factores “variables”, como el número de cruces ilegales en la frontera, y la cooperación de las autoridades locales.

Homan aseguró que todos los inmigrantes arrestados tendrán derecho al debido proceso pero, una vez que agotan sus recursos y apelaciones y reciben una orden de deportación final de un juez de Inmigración, ICE proseguirá a su expulsión del país.

“Me preguntan mucho por qué arrestamos a alguien que no es criminal, pero quienes cruzan ilegalmente la frontera violan la ley, eso es un acto criminal… nuestra tarea en ICE es ejecutar esas órdenes federales”, afirmó Homan, quien defendió la “tremenda labor” de sus agentes para cumplirlas.

¿Quiénes fueron arrestados?

Cerca del 75% de los arrestados en 2017 tenía condenas criminales, acusados de homicidio, abuso sexual, secuestro y cargos relacionados con drogas, entre otros.

La cifra de arrestos de ICE en los primeros 100 días de la Administración Trump incluye a 10,845 inmigrantes “no criminales”, un incremento del 156% en comparación con 4,242 del mismo período en 2016, el último año de la presidencia de Barack Obama.

ICE aún no ha precisado las nacionalidades de los arrestados, pero Homan señaló que, en general, las autoridades han registrado un descenso en el arresto de inmigrantes mexicanos, y un aumento de los de Centroamérica, continuando la tendencia de los últimos años.

Asimismo, el número de deportaciones desde enero pasado en realidad refleja en un descenso del 12% sobre el mismo periodo en 2016 pero, según Homan, eso se debe a las demoras para ventilar los casos en los tribunales, para completar los trámites de deportación, y a una baja general en los cruces ilegales.