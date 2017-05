Thalía atribuye su ‘eterna’ belleza a este secreto

This is how we celebrated last night with #peopleenespanol!!! #mostbeautiful 🌟 Así celebramos ayer con @peopleenespanol #los50masbellos en #nyc. Gracias @armandocorrea por la distinción que me entregaron llamada #HallOfFame. ¡Qué sorpresa! Jamas había recibido un premio así. 🤗😍🙈 #losmasbellos #losmasdellosdepeople ⭐️ Clutch: @judithleiberny Top: @gianninaazar Shoes: @louboutinworld Pants: @atmcollection Blazer: @roberto_cavalli Accessories: #ThaliaSodiCollection Stylist: @aldorendon Hair: @jennifermatoshair Make up: @thalia 😜

A post shared by Thalia (@thalia) on May 17, 2017 at 5:07am PDT