El premio que Casemiro pide para Cristiano

El brasileño asegura que Ronaldo merece su quinto Balón de Oro

Casemiro resaltó la necesidad de abrir la conversación sobre un nuevo Balón de Oro para su compañero en el Real Madrid, Cristiano Ronaldo. En el caso de que lo consiguiera, el crack portugués empataría con Messi con cinco galardones cada uno.

“Hay que empezar a hablar de Balón de Oro para Cristiano Ronaldo, lo que está haciendo es impresionante, es el mejor“.

El mediocentro del Real Madrid también destacó lo más importante de la victoria frente al Celta de Vigo.

Humildad para ganar la Liga

“Seguimos con mucha humildad, trabajando como hasta ahora, pero queremos ganar la Liga el próximo fin de semana”.

Estilo de juego

“La primera jugada en la que hago falta es amarilla, la segunda, no lo es. No voy a cambiar mi forma de jugar, es mi estilo. Estoy muy tranquilo y no me han expulsado nunca en el Real Madrid”.

Ganar en Málaga

“Con el empate en Málaga nos vale para ganar la Liga, pero el Real Madrid nunca sale al campo para empatar, así que intentaremos conseguir la victoria”.

