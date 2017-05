Fotos: Galán de telenovelas se desnuda por una buena causa

Por ellos si me desnudo!… Me uno a @officialpetalatino @peta para decirle NO A LOS CIRCOS CON ANIMALES! Gracias @verollmakeupartist por tu impresionante maquillaje y @gerardobricenol por tu talento con el lente… #PETA #PETALATINO #nocircoconanimales #animals #animalrights #respetoanimal #respectanimals #pabloazar

A post shared by Pablo Azar (@azarpablo) on May 18, 2017 at 1:18pm PDT