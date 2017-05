La Víbora: Kate del Castillo no ve el final del túnel

A nuestra serpiente columnista de espectáculos no se le escapa nadie

Me pregunto si desde su fatídica reunión con Joaquín “El Chapo” Guzmán, Kate del Castillo ha podido dormir como Dios manda. Con lo histérica que es, y con los miles de problemas que esa junta le trajo, yo lo dudo, aunque a veces salga con su cara de “mi vida es bella”.

Créanme que aún con toda la fama y el dinero que tiene, no la envidio; no quisiera estar en su lugar. Y es que casi todos los días la actriz es noticia, pero no siempre por algo bueno. Lo más reciente es que le revocaron un amparo que tenía en contra de la procuraduría mexicana, que a toda costa quiere detener a la artista según eso para interrogarla por sus posibles nexos con el narcotraficante en cuestión.

Claro que mientas Kate esté en Estados Unidos la justicia mexicana le hace los mandados, pero lo malo de todo esto para ella es que cada uno de estos movimientos legales significa un gran desembolse de dinero para ella. ¿Por qué? Pues porque la actriz tiene contratada una legión de defensores que trabajan día y noche para que ella pueda salir de alguna manera del embrollo en el que se metió.

Pero no se preocupen, no se va a quedar en la calle. Para bien o para mal, esa famosa reunión con el narcazo no hizo más que incrementar su fama. Tan solo miren todos los contratos que le han caído y que le siguen cayendo. ¿Y ustedes creen que le pagan más o menos? No, para nada, son negociaciones millonarias.

Créanme que la vida que lleva Kate en Los Ángeles no es cualquier cosa. Vive en una zona de lujo, trae auto último modelo, visita restaurantes exclusivos, viste ropa carísima. O sea, nada que ver con la forma de vida de los simples mortales, como tú o como yo.

Ahora solo falta esperar que la “Reina del Sur 2” valga la pena, porque con eso de que Kate se creyó el papel de Teresa Mendoza, ya no sabe interpretar otros roles. Aunque les diré que por más mal que salga, nunca superará lo mal hecha que estuvo “Ingobernable”.

En otras cosas, aunque no lo crean me da ternura Diego Boneta, quien va a interpretar a Luis Miguel en la serie sobre este cantante. Les digo que me da ternura porque yo creo que el pobrecito no sabe lo que le espera.

Tan solo imagínense tener encima a Luismi diciéndote cómo quiere que lo emules, qué quiere que digas, cómo quiere que te muevas. No será tarea fácil, aunque dentro de todo, no ha habido quien diga que Boneta fue una mala elección.

Yo ya estoy ansiosa por ver cómo se comportará Luis Miguel cuando comience a ver lo rara que ha sido su vida.