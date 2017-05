Ascenso MX: Partido de vuelta final Dorados vs. Lobos Buap, horarios y canales de TV

Los de Sinaloa buscan regresar a la primera división, mientras que el conjunto poblano está cerca de convertirse en la gran revelación del torneo

En Dorados no crecerá la presión por la falta de gol en plena Final por el ascenso al Máximo Circuito.

Después de 3 partidos sin anotar, dos en la Semifinal del Clausura 2017 y uno más en la serie ante Lobos BUAP por el pase a la Liga MX, el técnico del “Gran Pez”, Gabriel Caballero, mantiene la seguridad en su conjunto.

Los de Sinaloa cayeron 1-0 con los licántropos el pasado sábado en el primer partido y hoy será el de vuelta en el Banorte a las 21:00 horas, del centro de México.

“Uno en estas instancias no tiene que perdonar. Perdonamos y nos costó, pero también creo que cada partido es diferente, cada circunstancia es diferente, el gol tiene mucho que ver cuando…el equipo que hace el primer gol tiene cierta ventaja porque empieza a jugar un poco con esa desesperación del rival”, afirmó Caballero.

“No fuimos concretos, pero nada más. Después de Lobos que hizo 30 (goles), nosotros hicimos 29 durante el torneo, hicimos muchos goles, entonces no me preocupa, prácticamente en todos los partidos hicimos gol, no me preocupa. Lo que sí hay que ser certeros porque en una Final no se perdona”.

El equipo de Sinaloa necesita marcar un gol y no recibir, para al menos empatar el global. Si quiere ascender tendrá que ganar por dos tantos.

Caballero quiere ver el vaso lleno y con el ascenso completar un periodo de aprendizaje como entrenador.

“Consciente de que me falta mucho todavía, pero de que voy por el camino correcto. En todos los torneos en el Ascenso clasifiqué, la primer Final que se me presenta puedo salir campeón y ahora la posibilidad del Ascenso”, expuso.

“Se ha venido todo rápido. Si salimos campeones vamos a ser unos fenómenos y si no habrá que recapacitar, pero el trabajo es satisfactorio”.

No te lo pierdas

Dorados vs. Lobos BUAP

Hora: 7 p.m. Pacífico / 9 p.m. Centro / 10 p.m. Este

Canales de TV: TVC Deportes (México)

GolTV Espanol, Univision Deportes USA, GOLTV USA, fuboTV (EEUU)