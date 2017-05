Ford Mustang Classic auto de colección más buscado en Estados Unidos

El Ford Mustang Classic, es el auto de colección más buscado en Estados Unidos, según un análisis realizado por el sitio ClassicCars.com entre los amantes de los autos que buscan comprar un auto clásico en todo el país. E legendario…

El Ford Mustang Classic, es el auto de colección más buscado en Estados Unidos, según un análisis realizado por el sitio ClassicCars.com entre los amantes de los autos que buscan comprar un auto clásico en todo el país.

E legendario Ford Mustang Classic quedó en primer lugar en 13 estados del país, donde los amantes del “Pony Car” americano por excelencia buscan principalmente modelos de la década de 1960.

El segundo lugar en búsquedas dentro de ClassicCars.com fue el Chevrolet Impala (siete estados), seguido por el Chevrolet Camaro (5).

El Chevrolet Corvette, el Dodge Charger y el Ford Thunderbird fueron los favoritos en tres estados cada uno, de acuerdo con el sitio, que registra unas 330,000 búsquedas diarias y cuanta con más de tres millones de usuarios únicos todos los meses.

Por marcas, Ford y Chevrolet quedaron empatados con 40 estados cada una y de los 50 estados, solo Connecticut se distinguió por tener a los coleccionistas de autos clásicos que buscan una marca extranjera: Mercedes-Benz.

Y por estilo de autos, los Muscle Car Americans dominaron el estudio, seguidos solo por las camionetas pick-up en West Virginia (Chevrolet 3100) y Oklahoma (Ford F1).

Por lo tanto, los autos americanos fueron los más buscados durante el periodo del estudio de ClassicCars.com (2016), con el Ford Mustang con 3,736,942 búsquedas únicas.

Entre los autos europeos , el Volkswagen Bus generó el interés de 240,656, y de los japoneses, el Datsun 280Z fue el primero con 157,265 búsquedas.

“La propiedad de un auto de colección en perfecto estado – particularmente los modelos americanos y los Muscle Cars, sigue siendo una pasión para muchos estadounidenses, desde los coleccionistas más expertos, hasta los que compran uno por primera vez”, dijo Roger Falcione, President y CEO de ClassicCars.com. “De hecho, dos de los modelos más buscados — el Ford Fairlane y el Dodge Charger —, que tuvieron papeles protagónicos en la película The Fate of the Furious, han generado gran interés a raíz del estreno que generó más de $1 billón en taquilla en todo el mundo”.

ClassicCars.com, fundada en 2007 tiene su sede en Phoenix, Arizona, y cuenta con la comunidad de amantes de los autos clásicos más grande de Estados Unidos, que compran y venden sus autos por internet.

La página cuenta con un catálogo de más de 30,000 autos que se ofrecen en venta directa, en subastas o a través de concesionarios especializados en todo el mundo.