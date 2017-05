Informe revela deficiencias de tecnología en las escuelas

La contraloría apunta que la Ciudad ha fallado en el plan de actualización iniciado hace una década

NUEVA YORK.- Una auditoría de la Contraloría de la ciudad de Nueva York reveló que el Departamento de Educación invirtió cientos de millones de dólares para mejorar la conectividad a Internet en las escuelas, sin embargo, el servicio aún no satisface las necesidades de los educadores

De acuerdo al contralor Scott M. Stringer, la auditoría muestra masivas fallas organizacionales del Departamento de Educación (DOE) en la implementación del plan de actualización de tecnología en el sistema escolar iniciado en 2007.

Con estas deficiencias, la auditoría establece entre sus conclusiones que, la Ciudad no tiene forma de asegurar que los proyectos se completaran a tiempo o en el presupuesto. Como resultado, eleva el espectro de fraude, robo, desperdicio y abuso.

“Este es un ejemplo de lo que no se debe hacer exactamente. Con los dólares de los contribuyentes en juego, con una compleja instalación de conectividad a Internet de alta velocidad a todas las escuelas intermedias de la ciudad, el DOE carecía de los sistemas de administración más sencillos”, denunció Stringer durante la presentación del informe este domingo.

El Contralor dijo que los niños neoyorquinos merecen aulas competentes, que los preparan para una economía del siglo XXI, pero: “Sin ningún tipo de planificación estratégica o presupuesto, hemos terminado con cientos de millones de dólares gastados en servicios que nuestras escuelas dicen que son ineficientes”.

Como parte de la auditoría, la Contraloría examinó todas las escuelas intermedias públicas de la ciudad. De las más de 400 respuestas de las escuelas, casi la mitad dijo que las velocidades de Internet no satisfacen sus necesidades de instrucción, un tercio afirmó que no está satisfecho con el servicio de Internet actual, el 55 por ciento citó las dificultades de transmitir video y el 62 por ciento no sabía de las herramientas que se han creado el DOE para gestionar el uso de Internet. Las preguntas de la encuesta ejecutada por la Contraloría, fueron aprobadas por adelantado por el DOE.

“La Ciudad tiene la responsabilidad de asegurar la eficiencia con cada dólar de los contribuyentes y maximizar todos los recursos dedicados a la educación de nuestros hijos. La falta de disciplina organizacional, control de calidad y rendición de cuentas es simplemente sorprendente – y cómo la tecnología avanza de manera exponencial, el DOE debe hacerlo mejor. Tiene que cambiar”, subrayó Stringer.

Según detalló un comunicado del Contralor, el DOE se embarcó en la instalación de conectividad a Internet de alta velocidad hace una década, pero no pudo proporcionar a los auditores ningún plan estratégico, plazos o presupuestos. Lo cual, “deja a los contribuyentes incapaces de determinar si la instalación masiva ocurrió de manera rápida o eficiente, y plantea preguntas sobre la gestión organizacional básica en el DOE”.

En 2007, el DOE comenzó a actualizar la infraestructura de Internet en las escuelas para ofrecer conexiones de al menos 10 megabits por segundo. El Plan Capital del Departamento para el cuatrienio 2010-2014 incluyó casi $ 1 mil millones para mejoras tecnológicas, de las cuales $ 347.6 millones fueron para conectividad de banda ancha y servicio inalámbrico. El Departamento agregó $ 650 millones para sostener la conectividad a Internet de alta velocidad y aumentar la capacidad de Internet en su Plan de Capital para el 2015 hasta 2019. Los auditores probaron las conexiones de fibra óptica que soportan la conectividad de alta velocidad y encontraron que estaban disponibles para todas las escuelas intermedias de la ciudad.

Sin embargo, la Contraloría halló que el DOE no tenía planes ni presupuestos totales para el proyecto de una década para mejorar la infraestructura tecnológica de las escuelas. La información que faltaba incluía planes del proyecto, cronogramas de implementación, informes de progreso, costos, fechas de instalación y todos los nombres de los contratistas que trabajaron en el proyecto.

Los auditores también encontraron que muchos educadores de escuela media están descontentos con la calidad y confiabilidad de las conexiones de Internet en sus escuelas. La Contraloría examinó a los líderes de todas las 503 escuelas públicas de la ciudad y recibió respuestas de casi 400 de ellas.

Hallazgos y recomendaciones