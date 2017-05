¿Todavía no sabes cómo vas a maquillarte para tu prom?

Maquilladora profesional describe las tendencias del maquillaje para que luzcas como toda una estrella en tu día especial

Piel luminosa, labios rojos, purpurados o con mucho glittter, párpados neutrales o a todo color, cejas gruesas a lo natural y pestañas muy largas, así es el maquillaje para la primavera y el verano 2017.

“La piel lozana y fresca, maquillada ligeramente para que luzca muy a lo natural, es la gran tendencia del maquillaje de esta temporada, al igual que unos ojos sombreados en tonos cobrizos, nude, terracotas, cafés, marrones, anaranjados y rosados [o durazno], que pueden ir acompañados con destellos metálicos, como lo son el dorado y el plateado”, detalla la maquilladora profesional Alejandra Barraza, quien en numerosas ocasiones ha estado sobre sus hombros el maquillaje de las estrellas de la farándula que desfilan por las alfombras rojas de los premios Billboard, Latin Grammy, Latin AMA’S, así como de las fiestas de los 50 más bellos de People en Español.

Y para que vayas muy a la moda a tu prom, como toda una gran estrella de la farándula, la creadora y fundadora de la TNT Agency —que forma a artistas profesionales del maquillaje y tiene sus instalaciones en Chino Hills, California— describe a continuación las tendencias que pisan fuerte en la primavera y el verano 2017, ofreciéndote dos claros ejemplos de cómo maquilla a las hermanas Alison Solís (artista) y Marla Solís (modelo), hijas del popular cantante mexicano Marco Antonio Solís, para sus actuales presentaciones. ¡Toma nota!

Una piel luminosa

Una piel joven que está limpia y bien hidratada tiene una luminosidad natural que se puede resaltar más aún con la aplicación de iluminadores en lugares estratégicos. Estos dan más luz y frescura al rostro juvenil.

“Las chicas deben evitar el uso de mucho polvo a la hora de maquillarse. Cuando ponemos mucho polvo en la piel hacemos que luzca seca y de más edad”, explica la experta. “Por eso en la piel joven yo uso siempre unos polvos ligeros, como los traslucidos de Laura Mercier, en vez de polvos pesados con mucha cobertura”.

Otros productos clave para el efecto de una piel perfecta y juvenil son las bases hidratantes y los iluminadores.

“En mi maquillaje uso mucho los iluminadores de Becca Cosmetics porque dan una luminosidad muy natural y fresca”, especifica Barraza.

Unos labios vibrantes

Los labios rojos, rosados, violetas y hasta dorados van muy de la mano con los gustos de las jovencitas a la hora del maquillaje.

“Las chavas de las nuevas generaciones son más atrevidas o aventadas al momento de seleccionar los colores para los labios; así que, con las tendencias de este año, ¡todo se vale!”, subraya Barraza. “Pero hay que tener en cuenta que cuando se llevan unos labios en un tono vibrante, el maquillaje de los ojos debe ser muy neutral o natural para no quitarle protagonismo a la boca y dar un balance perfecto en todo el rostro”.

Los brillos en tonos sólidos o con glittter también pisan fuerte. Y al igual que los labiales rojos, violetas o fuscias, deben llevarse con unos ojos neutrales, porque de lo contrario se caería en el exceso.

“Para aquellas que buscan unos labios maquillados con labial de larga duración, están los nuevos Artist Liquid Matte lipsticks de Makeup For Ever, que no se corren ni borran rápidamente”, resalta la experta.

Mejillas color durazno

Las mejillas de esta temporada son bronceadas o maquilladas con “un rubor en los tonos peach (durazno) o rosado, cuya aplicación no se limita solo al área de los pómulos sino que se difumina hasta las sienes”.

El iluminador también está muy presente. “Se aplica en todas las aérea a las cuales se les quiere dar el efecto visual de profundidad”, explica Barraza. “Este va debajo de los pómulos para adelgazar el rostro; a los lados de la nariz para afinarla y debajo de la mandíbula para disimular la papada”.

Se aplica también sobre el puente de la nariz y la parte superior o exterior de los pómulos para un efecto fresco, juvenil y lozano.

El corrector es otro de los “must” de esta temporada. Se aplica más que todo debajo de los ojos para disimular las ojeras que tanto afean y dan una apariencia de cansancio o somnolencia.

“Y para asegurar que el maquillaje les dure toda la noche, aquí les va un secretito: usen el setting spray de Pixie Beauty al terminar de maquillarse”, comparte Barraza.

Cejas al natural

Las cejas de esta estación “son gruesas, muy naturales y no tan delineadas como se llevaron hace unos años atrás”.

En las pasarelas que marcaron la moda de la primavera y el verano 2017 se vieron bien engrosadas y bien maquilladas e incluso hasta despeinadas, pero sin caer en el estilo cerrado completamente en la zona del entrecejo, como las llevaba Frida Kahlo.

Ojos neutrales

“Los tonos bronces, cobrizos y cafés son los que dominan las tendencias del maquillaje en esta temporada, para un look más natural como el que siempre usa en sus desfiles de moda Marla Solís”, asegura Barraza.

Y para las chicas que gustan de un look un poco más dramático y glamoroso, como el que luce en las fotos Alison Solís, la aplicación de las sombras se realiza de una manera mucho más definida, pero difuminadas.

“El delineador de ojos es algo que nunca pasará de moda, por eso está presente en el maquillaje de esta temporada, pero de una manera menos marcada. Es decir que se usa algo difuminado”, resalta Barraza.

Pestañas largas

“Las pestañas se llevan en dos estilos, dependiendo del gusto. Las que quieran unas súper glamorosas y pobladas, como las que luce Alison Solís, recomiendo las Eyeris Beauty lashes en ‘Cleopatra‘ que son sus favoritas y siempre las lleva en las presentaciones del tour que en la actualidad realiza con el grupo Camila”, señala Barraza.

Y para las aquellas que quieren un look más natural pueden “usar las pestañas individuales que aumentan el largo de las propias de una forma muy natural y aportan un ‘look wispy’ muy divertido”.

Ahora que conoces las tendencias del maquillaje para la primavera y el verano 2017, toma la elección de acuerdo con tu gusto y luce regia en tu prom.