Toyota Nissan y Honda juntos; Ofensiva japonesa a favor del hidrógeno

Toyota, Nissan y Honda juntos en una fensiva japonesa para desarrollar la infraestructura necesaria que dé impulso a los vehículos con tecnología Fuel Cell (celda de hidrógeno).

Los tres gigantes de la industria automotriz de Japón se asociaron además con las empresas Nippon Oil & Energy, Idemitsu Kosan Co., Iwatani Corporation, Tokyo Gas Co., Toho Gas Co., Air Liquide Japan Ltd., Toyota Tsusho Corporation y Development Bank of Japan Inc. para colaborar en la construcción de una red de estaciones de recarga de hidrógeno a gran escala y fomentar el uso de los vehículos con esta tecnología.

Las 11 empresas firmantes del acuerdo quieren acelerar la construcción de estaciones de hidrógeno durante la fase inicial, que ya ha empezado, de la comercialización de los Fuel Cell Vehicles (FCV).

Parte de una noción de “todo Japón” centrada en la colaboración entre las 11 empresas para conseguir cumplir con los objetivos medioambientales que las empresas automovilísticas se han propuesto para los próximos años.

Es una continuación del “Plan estratégico para el hidrógeno y las pilas de combustible”¹ (revisado el 22 de marzo de 2016), que fija un objetivo para abrir de 160 estaciones de recarga de hidrógeno operativas y 40,000 vehículos de hidrógeno en uso para el año 2020.

Toyota, Nissan y Honda juntos a favor del hidrógeno

El pacto firmado reconoce los retos a los que se enfrenta la actividad de las estaciones de hidrógeno durante la fase inicial de comercialización de los vehículos de pila de combustible.

Para superarlos, las empresas interesadas deben colaborar y desempeñar sus funciones respectivas para conseguir el desarrollo estratégico de las estaciones de hidrógeno y, de esta forma, maximizar la demanda de estos vehículos y contribuir a su popularización.

Como propuesta concreta de colaboración, las 11 empresas están considerando la constitución de una nueva compañía a lo largo del año 2017.

Sus objetivos principales serían, por una parte, conseguir la construcción continuada de estaciones de hidrógeno aplicando medidas que respalden dicha construcción y su puesta en funcionamiento y, por otra, generalizar el uso de los vehículos de pila de combustible y hacer posible la viabilidad económica de las estaciones de hidrógeno mediante iniciativas para reducir costes.

Esto incluye la revisión legislativa por parte del gobierno y la realización de actividades dirigidas a mejorar su eficiencia para, de este modo contribuir a la consecución de una sociedad basada en el hidrógeno en Japón.

Las 11 empresas estudiarán nuevas formas de ampliar la participación con la incorporación de nuevas compañías y continuarán difundiendo la información según corresponda.

