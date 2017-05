Cristiano Ronaldo explota ante la prensa: “No soy un delincuente”

"La gente dice muchas tonterías sobre Cristiano", dijo el portugués sobre sí mismo nada más ganar La Liga el Real Madrid

No todo fueron palabras de felicidad tras la consecución del título liguero por parte del Real Madrid. Su máximo goleador y principal estrella, Cristiano Ronaldo, estalló en zona mixta.

El crack portugués fue preguntado por las críticas y se mostró tajante: “Hablan de mí como si fuera un delincuente. La gente dice muchas tonterías sobre Cristiano”. El enfado del luso fue en aumento y recordó que él siempre calla bocas dentro y fuera del terreno de juego.

“Me molesta cuando la gente habla de mí y no saben un carajo“, expresó Cristiano. “No soy un santo pero tampoco el diablo que dicen que soy. Tengo una madre, tengo un hijo y no me gusta que se me falte al respeto”.

Además de dar un toque de atención a la prensa, el pichichi del Real Madrid hizo balance de la temporada, de la gestión de Zidane y de la posibilidad de empatar con Messi en balones de oro.

Tu final de temporada

“Estoy muy contento porque nunca he terminado así. He hecho una gestión inteligente, los jugadores que entraban ayudaban porque cuando entraban siempre marcaban. He llegado con siete partidos menos en las piernas. He ayudado al equipo con goles y me he preparado muy bien para la fase final”.

El papel de Zidane

“Es la clave, ha hecho una gestión muy buena, nos llevamos la mejor Liga del mundo y Zidane ha hecho un trabajo fenomenal. Es fantástico ganar esta Liga y le pedimos a la afición que nos espere en Cibeles”.

Quinto Balón de Oro

“Todo ayuda hacer bien las cosas pero a mí no me preocupa. Los trofeos importantes son los colectivos, hemos hecho una temporada fenomenal. Todos hemos tenido minuto, es la Liga de todos, de toda la plantilla y eso es muy bueno para nosotros”.

