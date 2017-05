Adamari López conmueve con mensaje sobre el cáncer en la Gala de St. Jude

"Soy sobreviviente de cáncer hace 11 años, fui a St Jude Research Hospital después de haber conocido la enfermedad y tuve la oportunidad de compartir y ver la sonrisa de los niños, a pesar del dolor tan grande"

Como cada año, se realizó este sábado 20 de mayo, la Gala de St. Jude Children’s Research Hospital en el hotel Intercontinental de Miami, y fueron varios los famosos que dijeron presente para apoyar esta noble causa que busca que ningún niño del mundo muera de cáncer.

David Chocarro y su esposa Carolina Laursen, Karla Monroig, Enrique Santos, Ana María Canseco, Jorge Bernal y su esposa, Candela Ferro y Kotán Fernández, Poncho de Anda y su esposa, y la homenajeada de la noche Adamari López y Toni Cosa, fueron algunos de los famosos que participaron de la gala.

Uno de los momentos más conmovedores fue cuando Adamari recibió el reconocimiento de parte de St Jude, y lo recibió de la mano de los anfitriones, Karla Monroig y Enrique Santos, con las siguientes palabras:

“Soy sobreviviente de cáncer hace 11 años, fui a St Jude Research Hospital después de haber conocido la enfermedad y tuve la oportunidad de compartir y ver la sonrisa de los niños, a pesar del dolor tan grande que estaban pasando… Ahí me dije que no solo tengo que ayudar a las personas que padecen de cáncer, sino también a los niños, que con tanta inocencia viven esta enfermedad y que buscan la manera de sentirse felices a pesar de la situación que están viviendo.

Las familias que pasan por la enfermedad sufren mucho. Cuando yo la pasé tampoco tenía tanto dinero como para poder costear la enfermedad, para poder darme un tratamiento digno, poder salvar mi vida, y seguir adelante con mis planes, mis sueños, mi carrera. Estas familias de St Jude tienen la dicha de que, gracias a sus donaciones, hace que no tengan que pagar una factura por el tratamiento de sus hijos.

Viven un momento muy difícil al conocer el cáncer y más cuando es a un hijo. Yo recién soy mamá de una niña de 2 años y no me imagino a mi niña enferma, le da un catarro y a mí se me para el corazón, así que el conocer una enfermedad tan difícil para poder sobrepasarla como el cáncer, sin tener los recursos o las herramientas es muy difícil. Gracias a sus donaciones, gracias a que existe St Jude esto niños pueden recibir sus tratamientos, gracias a los doctores, a las enfermeras, a todos los que trabajan ahí y que le entregan ese amor a los niños”, dijo Adamari y luego recibió el aplauso de pie de los presentes.

La noche en donde además de cenar, escuchar historias de algunas de las familias que están en St Jude y participar de una subasta, llegó el momento de bailar al ritmo de Oscar D’Leon. La recaudación de esta gran noche de amor fue de 1 millón 800 mil dólares en efectivo y el resto en donaciones.

