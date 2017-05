El político que propone una hora libre para tener sexo durante la jornada laboral

La intención: incrementar las tasas de natalidad

Que todos los trabajadores tengan una hora libre de su jornada laboral para tener sexo con sus respectivas parejas, era la propuesta del político Per-Erik Muskos.

Muskos pertenece al Partido Social Demócrata en la pequeña ciudad de Overtornea, en Suecia, y realizó su polémica propuesta ante el bajo índice de nacimientos en su localidad.

De acuerdo con The New York Times, la proposición de Muskos fue rechazada por los 31 miembros del Concejo de Overtornea, con el argumento de que las relaciones sexuales no deberían estar subsidiadas por los empleadores, pues entonces otras actividades recreativas como las labores de casa o la jardinería, también deberían estarlo.

Además, los críticos de la aventurada propuesta aseguran que estigmatizaría a los empleados solteros o a los que no quisieran tener sexo.

Otro argumento para rechazarla fue que la disminución de la población local no es resultado de la poca actividad sexual, sino de los jóvenes que dejan la ciudad en busca de oportunidades en otros lugares.

“Un acto de amor con un ser querido debe hacerse durante el tiempo libre, no durante horas de trabajo pagadas“, dijo Tomas Mortberg, miembro del Concejo.