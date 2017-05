Abogado de Julián Gil desmiente fallo a favor de Marjorie de Sousa

"No ha habido sentencia, fallo, ni decisión de ningún juez, eso no es cierto"

Tal como te contamos, ‘Primer Impacto’ mostró unos documentos que confirmarían que una corte de México había fallado a favor de Marjorie de Sousa, en el juicio que Julián Gil le entabló por la manutención y la paternidad del hijo que tienen en común, Matías Gil de Sousa.

Sin embargo, hablamos en exclusiva con el abogado de Gil, el licenciado Rodrigo Carmona, que lleva el caso de la demanda en México, y él nos aseguró que nada de eso es cierto.

“No ha habido sentencia, fallo, ni decisión de ningún juez, eso no es cierto y no sé de dónde pudieron salir esos supuestos documentos que yo no he visto”, explicó el abogado.

El licenciado Carmona nos dijo que el proceso recién comenzó la semana pasada con una primera audiencia conciliatoria, donde se presentaron ambas partes junto con sus abogados. “No se llegó a ningún acuerdo. Marjorie y Julián no pudieron ponerse de acuerdo en las visitas del niño ni en la manutención”, dijo el letrado de Gil.

Carmona también quiso dejar claro que esta es la única demanda que tienen, y que es imposible que se haya fijado una sentencia cuando aún no se comenzó el juicio.

“Ahora toca una próxima audiencia donde ambas partes deberán presentar sus pruebas, las que piden la otra parte y las que forman parte del requerimiento de cada uno”, nos dijo el abogado.

Por otra parte, el licenciado Carmona nos confirmó que sí Marjorie pidió un estudio psicológico y toxicológico de Julián, y aunque ellos no estaban de acuerdo con la necesidad de hacerlo porque consideran que no tiene nada que ver con el caso que están llevando, el juez decidió que sí debe realizarlo, y entonces ellos pidieron las mismas pruebas para de Sousa.

Con respecto a la relación de Julián con Matías mientras este juicio sigua su curso, Carmona nos dijo lo siguiente: “Aún no lo ha podido ver, pero como no se han puesto de acuerdo las partes y se han pedido estos exámenes, entonces sí, por el momento, las visitas que le haga Julián la determinará el juez y será supervisadas”.

Recordemos que según el documento presentado por ‘Primer Impacto’, el juez había determinado que Julián debía pasar de manutención el 20% de su sueldo y podría ver a su hijo solo una vez por semana, una hora, bajo supervisión y en un edificio de la corte.