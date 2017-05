Anuncian su compromiso por Facebook, pero foto revela detalle ¿secreto?

¿Será o no será?

No es raro ver que parejas celebren su compromiso de matrimonio mediante publicaciones en redes sociales. Tampoco sorprende que publiciten la llegada de un nuevo miembro a la familia por un embarazo. Pero que los dos eventos se unan por descuido, no es la regla.

Hasta hace unos días, cuando Miranda Levy y su novio dejaron ver algo más que el anillo de compromiso.

La joven compartió una imagen en Facebook en la que ella y su pareja aparecen sentados. La chica muestra orgullosa su sortija.

“Me siento bendecida porque el amor de mi vida me pidió casamiento. Las palabras no pueden expresar lo feliz que me siento y lo afortunada que soy. Él todavía no me pudo dar un anillo de verdad, pero lo que importa es lo de adentro. Se que vamos a ser felices juntos, a pesar de las cosas materiales. ¡Estén atentos a la reserva de fechas! La futura Señora Kelly”, expresó la joven en el post.

Sin embargo, bastaron minutos para que usuarios notaran un detalle revelador en el extremo inferior izquierdo: una prueba de embarazo.

Un inocente comentario activó la red de mensajes: “¿Es lo que creo que es lo que está en la esquina?”.

“Creo que lo que hay adentro es lo que importa”, comentó otro de los amigos.

Sin embargo, entre los mensajes no se encuentra la respuesta por parte de la pareja. Lo cierto es que lo anterior no ha evitado que la publicación se convierta en viral.