Lanzan proyecto de vivienda asequible para familias necesitadas en Osceola

El complejo de apartamentos Cameron Preserve ofrecerá opciones de renta en la carretera 192 a personas que hoy viven en moteles

El complejo de apartamentos ‘Cameron Preserve’ brindará un techo seguro a 100 personas necesitadas en el Condado Osceola, una iniciativa en marcha para combatir la crisis de familias desamparadas o en transición que viven en hoteles y moteles de la carretera 192, en Kissimmee.

Viviana Janer, comisionada del Condado Osceola, comenzó con esta idea hace dos años ante la Comisión de Osceola para lograr la compra de un terreno en el corazón de esa región, en donde muchas personas viven en moteles por cercanía a los trabajos locales y la facilidad de tomar el bus para transportarse.

“Debido a su ubicación cerca de los centros de transporte público y de empleo, este es un lugar ideal para este tipo de desarrollo”, destacó la comisionada Janer.

Así, este proyecto brinda una esperanza, una luz en el camino para muchas familias en transición que quieren salir adelante y necesitan apoyos como éstos para encaminar sus vidas.

“No es una solución completa, pero es parte de la solución. Por primera vez estamos tomando acciones y no solamente hablando, estudiando el problema. Estas viviendas van a ser para esas familias viviendo en los hoteles, que viven con otras familias, son familias trabajadoras pero no han podido tener un apartamento permanente. El Condado Osceola es un sitio tan bueno para vivir que muchos lo escogen como su destino, pero desafortunadamente muchos no vienen con un plan o unos ahorros hasta que se estabilicen. Está bien difícil la situación. Como muchos otros sitios en el país, tenemos pocas viviendas asequibles”, agregó Janer en el marco de la ceremonia de inicio de construcción del proyecto ubicado en el corazón de la carretera 192.

La primera fase de la construcción residencial Cameron Preserve incluirá 100 apartamentos de 1, 2 y 3 dormitorios que serán arrendados a familias en o por debajo del 80 % del promedio de ingresos del condado Osceola.

La inversión total de la fase 1 del proyecto es de $21.4 millones con créditos tributarios, recursos que son un elemento clave que hizo posible el desarrollo. Esto asegura la asequibilidad a largo plazo de las unidades durante los próximos 20 años, dijeron los funcionarios.

Por su parte, Cheryl Grieb, comisionada de Osceola, dijo sentirse entusiasmada por este proyecto habitacional que beneficiará a muchas personas que trabajan en los parques, hoteles y otros lugares cercanos: “esta es una oportunidad para las familias trabajadoras en el Condado Osceola. El turismo es el latido del corazón del Condado Osceola y la mayoría de las familias trabajan en el servicio de la industria del turismo. Con los precios que están subiendo de las viviendas, es difícil construir algo sin asociaciones. Los hoteles no están pensados para largas estadías”.

Peggy Choudry, comisionada de Osceola, coincidió con la necesidad de brindar este apoyo a las familias necesitadas: “son familias que yo mismo he visto que necesitan la ayuda, pero por los costos no pueden tener una vivienda. Este su paso adelante, queremos hacer más cosas, este es un gran alivio para ellos”.

El complejo de apartamentos cuya renta estará entre los $355 y $ 781 mensuales, de su tamaño y la elegibilidad del posible arrendatario, además contará con un manejador de casos y proveerán a los inquilinos con otros servicios.

Este plan de vivienda es una asociación público-privada entre el Condado Osceola, la compañía Parramore Construction y la corporación de Finanzas y Vivienda de la Florida para construir unidades de alquiler asequibles para familias sin hogar en transición.

De acuerdo a un reporte anual del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano, en 2016 la población total de desamparados en Florida fue de 33,559. El estado figura entre los que tienen más niños desamparados, con una población de 9,358. También, el estudio indica que disminuyeron las personas que experimentaron desamparo entre 2007 y 2016 en Florida: un estimado de 14,510. Más de la mitad de los desamparados individuales crónicos estuvieron en cuatro estados: California, Florida, Nueva York y Texas.

“Proveer vivienda asequible es un problema complejo que enfrentan las ciudades y los condados de toda la nación. Cameron Preserve es un paso en la dirección correcta mientras buscamos soluciones exitosas para ayudar a nuestros residentes en necesidad de vivienda”, dijo Choudhry, en cuyo distrito se ubica el proyecto.

Precisamente, hace unas semanas, la crisis de varias familias en el hotel The Heritage Park Inn, en Kissimmee, donde muchas personas se quedaron abandonadas y fueron dejadas a su suerte sin agua ni luz por los dueños y la asociación del lugar, enfrascados en una disputa legal.

“Me parte el corazón situaciones así, pero el Condado y personal de las agencias de vivienda han asistido y siguen trabajando con las familias”, dijo José Álvarez, alcalde de Kissimmee, quien expresó su apoyo a proyectos como Cameron Preserve,encaminados a resolver la situación de las familias desamparadas. “Es muy importante, la ubicación cerca de la 192, donde la mayoría de las familias están viviendo en los moteles. En el último estudio que hicimos, el 60% de ellos son la fuerza laboral, pero son pobres por lo poco que ganan. Esta es una oportunidad, que podemos sacar a 100 familias de los moteles. Es una primera parte, esperamos que otros desarrolladores vengan y se interesen en hacer más proyectos como éstos”, dijo Álvarez.

Se espera que el proyecto estará listo en el otoño de 2018.

Inversión solidaria

Cameron Preserve se construirá con una inversión inicial de $21.4 millones y ofrecerá apartamentos asequibles, con una renta de entre $355 y $781 mensuales según su tamaño y la situación del inquilino. (Cecilia Figueroa / La Prensa)

Desamparados en Florida

Un reporte del gobierno estatal indicó que en 2017 había 33,559 desamparados en Florida, 9,358 de ellos niños.