Valentino Lanús habla sobre infidelidad a Jacqueline Bracamontes

Jacqueline Bracamontes y Valentino Lanús parecían ser la pareja perfecta, hasta que una infidelidad de este último quebró con la relación.

La actriz de telenovelas como “Sortilegio” y “Las tontas no van al cielo” detalló en su libro “La pasarela de mi vida” que Lanús aceptó su infidelidad y le pidió perdón explicándole lo siguiente: “Jacky, no creas que lo que hice fue porque no te amo, te amo con todo mi corazón, pero soy hombre y los hombres somos así. La fidelidad no está hecha para nosotros. Somos animales, tenemos un instinto capaz de contradecir nuestros sentimientos“.

@jackybrv reveló que #ValentinoLanus le fue infiel Más detalles en www.peopleenespanol.com ☹️|📸:Mezcalent A post shared by People en Español (@peopleenespanol) on Apr 6, 2017 at 9:28am PDT

Después de que se diera a conocer ese texto, ahora Valentino rompe el silencio y habla sobre la razón de porque el autorizó que se publicara eso a pesar de que el queda mal parado.

“Al principio dudé [sobre la autorización], pero después pensé: si es para el bienestar de tu familia y quieres explicarles a tus nietas quién era Jacky ¿cómo no la voy a apoyar?”, declaró Lanús a Notimex que retomó América Noticias.

El actor de la telenovela “Nada Personal” no ha leído el libro de su ex.

“Lo único que pienso es que mi filosofía de vida es de aquí pa’ delante y evolucionar. No me gusta mucho voltear mucho para atrás si la vida está esperando. No sé qué decir, pero bueno, cada quien sus canicas”, agregó.