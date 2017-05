Video: “Lárgate para México” nuevo ataque racial contra latina en Walmart de Arkansas

Un nuevo caso de odio racial contra latinos se vuelve a tomar las redes, esta vez el hecho sucedió en un Walmart en Arkansas.

Una mujer latina identifica como Eva Hicks, se encontraba en la tienda cuando se disponía a retirar del mostrador un jarabe para la tos cuando una mujer que estaba al lado suyo enfureció por su cercanía y comenzó a gritarle: “Lárgate para México”.

La mujer latina le pide que se calme mientras que la compradora con voz y gestos amenazantes le dice que se largue para su país. “Estas en Estados Unidos, no te queremos aquí”.

Cuando otra compradora de origen afroamericano le dice a la mujer que “deje de ser ignorante”, la mujer blanca responde: “Una “N****” me está llamando ignorante?”

“Sí”, responde la mujer.

En medio del incidente llega el gerente de la tienda y despues de calmar a la mujer dice que sus comentarios son inapropiados y que se tiene que retirar de la tienda.

Latino woman needs medicine, says “excuse me” @WalMart to get it. White woman tells her to leave America then calls another woman “nigger” pic.twitter.com/l7j5YBTlWP

— Shaun King (@ShaunKing) May 23, 2017