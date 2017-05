Lavado de dinero, detenciones y condenas, los males del Barcelona fuera de la cancha

Además del problema que afecta a Messi, está salpicado por la detención de su ex presidente Sandro Rosell y arrastra una acción contra otro ex titular, Joan Laporta

Sandro Rosell, ex presidente del Barcelona y ex ejecutivo de Nike en Brasil, fue detenido este martes en Barcelona acusado de blanquear 15 millones de euros. Una noticia que sacudió al barcelonismo, Rosell no fue un dirigente cualquiera. Contrató a Ronaldinho, a Neymar, a Martino y firmó la sexta renovación de Lionel Messi.

En 2012, le subió el sueldo al rosarino hasta 12 millones de euros. Hoy, el nuevo contrato del 10, que negocian Jorge Messi y el presidente Josep Maria Bartomeu, será superior a los 30 millones.

La policía investiga a Rosell por crear una empresa en Qatar para lavar dinero procedente del cobro de comisiones ilegales, consecuencia de los televisivos de la selección brasilera. Una investigación que tiene en la mira al ex presidente de la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF), Ricardo Teixeira. Esa conexión entre Rosell y Brasil, fue la que le permitió al ex presidente de Barça comprar a Ronaldinho en 2003 (cuando trabajaba de vicepresidente en la directiva de Joan Laporta) y contratar a Neymar en 2013. Y es, justamente, el acuerdo entre el ex jugador de Santos y Barcelona, otro de los frentes abiertos que tiene el club azulgrana con la justicia española.

En 2011, Rosell le pagó a la empresa N&N (propiedad de la familia Neymar) 10 millones de euros para que Barcelona se quedara con los derechos del delantero, una vez terminara el contrato con Santos en 2014. Ese pacto incluía una cláusula de indemnización de 40 millones, para el caso de que alguna de las dos partes incumpliera el arreglo.

Como Barça compró a Neymar en 2013, un año antes de que quedara libre -y por lo tanto incumplió su parte del trato- tuvo que pagarle 30 millones a N&N: ya le había dado 10. Además, el club azulgrana tuvo que darle 17,1 millones a Santos por el pase. Esos 40 millones son los que pusieron al Barça en la mira del fisco. Mientras que el club declaró que formaban parte de la adquisición del paulista, la Agencia Tributaria española entendía que eran parte del sueldo del jugador y, por lo tanto, no se habían declarado los correspondientes impuestos. Por este entramado, están procesados Rosell, Bartomeu, Barça, Neymar y su padre.