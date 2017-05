TSA hará revisiones más exhaustivas a maletas de viajeros en EEUU

Prepárate para que los agentes chequen cada rincón de tu equipaje y si te niegas...

Las revisiones exhaustivas en maletas ya se aplica en algunos aeropuertos de los Estados Unidos, un programa que la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA, en inglés) quiere implementar en todo el país.

Esto implica que además de todo lo que ya se coloca por separado en contenedores, como accesorios, carteras, mochilas y aparatos electrónicos, la autoridad pedirá sacar cualquier bolsa extra en la maleta y hasta comida, para incluirla en los contenederes y revisarlas a través de pantallas de rayos X.

Estas revisiones ya aplican en Colorado Springs, Colorado; Boise, Idaho; Lubbock, Texas, pero también en Los Ángeles, Phoenix, Las Vegas, Boston, Detroit, Fort Lauderdale, Florida; y San Juan, Puerto Rico, confirmó The Wall Street Journal.

Sin embargo, la intención es que opere en todos los aeropuertos del país, paulatinamente y sin previo aviso.

“Si los pasajeros no cumplen, las bolsas pueden ser abiertos para la inspección manual… No hay una amenaza específica relacionada con este tipo de revisiones, aunado a que esto no está relacionado con la política de prohibir laptops a viajeros a países de Medio Oriente”, confimó ABC.

A través de un comunicado, la TSA indicó que este procedimiento forma parte de su “esfuerzo por mejorar le revisión y control de maletas de mano”.

Agregó que estos procedimientos se irán modificando: “Como hemos dicho una y otra vez, la TSA aumenta y ajusta continuamente los procedimientos de control de seguridad, tanto visibles como invisibles”.

“Ha sido efectivo y eficiente… estoy bastante optimista que este plan trabaje mejor”, expresó Darby LaJoye, funcionario de la TSA a WSJ.

Aunado a esas revisiones, el gobierno de los EEUU está intensificando la revisión de documentos de viajeros, a fin de detectar a quienes hayan dejado vencer sus visas.