Video: Julián Gil hable sobre decisión de juez para ver a su hijo

Juez otorgó visitas con su bebé a una hora por semana

Julián Gil continúa en la batalla legal contra su ex Marjorie de Sousa por su hijo en común, Matías. Esta semana se filtró un fallo del juez, el cual no es del todo certero.

Lo que si es verdad es que el juez otorgó a Gil ver a su bebé solo una hora cada semana.

“Se me está dejando ver al niño por una hora a la semana“, dijo al programa “Dando candela”. “Yo lo único que he pedido ha sido poderlo ver. Si en este momento me dejan verlo una hora, pues eso es lo que voy a hacer yo“.

Además agregó: “yo en todo en este proceso lo que estoy defendiendo son los derechos del niño”.

Gil lo único que quiere es convivir con el recién nacido así como lo hace con sus otros dos hijos.

“Yo creo que no se le debe limitar a un padre a ver al hijo al menos que sea un delincuente que un padre se pueda convertir en un peligro para el niño, pero si no es un peligro lo mas sano es que la convivencia sea una convivencia normal”.

