Comitiva de Trump se disculpa por su comportamiento: “Lo sentimos, es un idiota”

La primera gira del presidente de Trump al exterior ha sido un golpe constante a diferente aliados cercanos a Estados Unidos, y los funcionarios de seguridad nacional de EEUU no han sido ajenos a expresar este sentimiento.

Así fue como ayer, luego de los distintos traspiés del presidente durante su gira, se filtró a la prensa un mensaje que da cuenta cómo los funcionarios de la comitiva presidencial no han hecho más que apagar sus incendios políticos.

Un funcionario del equipo de seguridad nacional del presidente informó al reportero Eli Stokols del Wall Street Journal del sentimiento de varios líderes europeos en medio de la cumbre de la OTAN.

Just got this text from GOP natsec official: “Had to apologize to a European defense attaché just now. ‘I’m sorry. He’s an idiot.'”

