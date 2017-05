Shakira presentó ‘El Dorado’ y los famosos fueron sus fans

~ Wow, En pocas horas #ElDorado ya es #1 en 27 países! Increíble! Ustedes son los mejores! Shak ~ Wow, #ElDorado has reached #1 in 27 countries in a couple of hours! Incredible! You guys are the best! Shak

A post shared by Shakira (@shakira) on May 26, 2017 at 3:40am PDT