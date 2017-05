Gobernador Cuomo también se ausenta del Desfile Puertorriqueño

La compañía McDonald's tampoco participará del evento el próximo 11 de junio

Nueva York – El gobernador Andrew Cuomo se sumó este viernes a la lista de quienes se ausentarán de la edición 60 del desfile nacional puertorriqueño el 11 de junio, así como la cadena de comida rápida McDonald’s.

No se informó la razón por la cual Cuomo no asistirá al evento, que se halla en medio de una controversia por el homenaje que rendirá como “prócer de la libertad” al independentista Oscar López Rivera, a quien el expresidente Barack Obama otorgó un perdón el pasado enero tras cumplir 35 años de cárcel por sedición.

“El apoyo y afecto del gobernador por la comunidad puertorriqueña permanece inquebrantable, desafortunadamente no marchará este año en el desfile”, indicó el portavoz de Cuomo, Dani Lever, al diario The New York Post.

McDonald’s también se unió ayer a la lista de patrocinadores que no asistirán al desfile, y que incluye además a empresas como AT&T, Coca Cola, los Yankees, Goya y los policías y bomberos latinos de Hispanic Society, el jefe de la policía James O’Neill, la cervecera Corona y Univision.

En el desfile, que celebra la cultura y aportes de los puertorriqueños a este país, tampoco asistirán este año el senador Charles Schummer y contralor estatal, Tom DiNapoli.

Entre tanto, el presidente del condado de El Bronx Rubén Díaz Jr., anunció este viernes que sí participará del evento al igual que lo harán unos 30 concejales neoyorquinos.