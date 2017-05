Shakira aclara si está o no embarazada

La cantante aclaró todo los rumores en la presentación de su nuevo disco "El Dorado"

Este viernes, Shakira estuvo de fiesta, pues se llevó a cabo la presentación oficial de su más reciente producción discográfica que lleva por nombre “El Dorado”, en donde estuvo acompañada por sus amigos más queridos.

Durante el evento, la cantante se dio un tiempo para responder todas las preguntas que querían hacerle los representantes de la prensa, incluidas algunas inquietantes respecto a su vida íntima.

El primer cuestionamiento que se le hizo fue el que confirmara si está o no embarazada, a lo que ella respondió: “No, no ¿por qué, se me ve algo? Cuando la gente dice ‘está embarazada’, digo ‘¡Ay, me deben ver algún tipo de barriguita sospechosa!’, pero no, no, no estoy embarazada”. aclaró.

También, la semana pasada su pareja, el futbolista Gerard Piqué, concedió una entrevista a un programa de TV italiano, en donde además de hablar sobre los planes de aumentar la familia, no descartó que pronto llegue al altar con Shakira, así que se le preguntó si ya había planes de boda.

“Que yo sepa, no. Si me voy a casar, no me han invitado todavía”, respondió Shakira, muy sonriente.