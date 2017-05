Cannes 2017: Todos los ganadores del famoso festival

The Square, la película del sueco Ruben Östlund, se alzó con la Palma de Oro

El Festival de Cine de Cannes llegó a su fin y ya tiene sus ganadores, reconocidos (en algunas categorías) por el jurado integrado por Pedro Almodóvar (su presidente), Maren Ade, Jessica Chastain , Fan Bingbing, Agnès Jaoui, Park Chan-wook, Will Smith , Paolo Sorrentino y Gabriel Yared. La codiciada Palma de Oro fue para The Square del sueco Ruben Östlund, mientras que Sofia Coppola se alzó con el premio a la mejor dirección por The Beguiled y Joaquin Phoenix(You Were Never Really Here) y Diane Kruger(In the Fade) fueron destacados como los mejores actores.

Lista completa de ganadores de Cannes 2017:

Competencia oficial

Palma de Oro: The Square de Ruben Östlund

Premio especial: Nicole Kidman

Gran Premio del Jurado: BPM (120 battments par minute) de Robin Campillo

Premio del Jurado: Loveless de Andrey Zvyaginstev

Premio a la mejor dirección: Sofia Coppola por The Beguiled

Premio al mejor guión ex aequo: Lynn Ramsay por You Were Never Really Here y Yorgos Lanthimos por The Killing of A Sacred Deer

Premio a la mejor interpretación femenina: Diane Kruger por In The Fade

Premio a la mejor interpretación masculina: Joaquin Phoenix por You Were Never Really Here

Otros galardones

Palma de Oro al mejor cortometraje: Xiao Cheng Er Yue de Qiu Yang

Mención especial: Katto de Teppo Airaksinen

Cámara de Oro: Jeune Femme de Léonor Serraille

Golden Eye – Premio al mejor documental: Faces Places de Agnés Varda

Ecumenical – Premio del jurado: Radiance de Naomi Kawase

Premio Un Certain Regard (Mejor película): Un homme intègre de Mohammad Rasoulof

Premio del Jurado: Las hijas de Abril de Michel Franco

Premio a la mejor dirección: Taylor Sheridan for Wind River

Premio mejor actriz: Jasmine Trinca por Fortunata

Premio mejor narrativa poética: Barbara de Mathieu Amalric

Quincena de realizadores

Art Cinema Award: The Rider de Chloé Zaho

Premio SACD ex aequo: Un beau soleil intérieur de Claire Denis y L’amant d’un jour de Philippe Garrel

Label Europa Cinema: A Ciambra de Jonas Carpignagno

Premio Illy de cortometraje: Retour à Genoa City de Benoît Grimalt

Semana de la Crítica

Grand Premio Nespresso: Makala de Emmanuel Gras

Premio Revelación France 4: Gabriel e a Montanha de Fellipe Gamarano Barbosa

Premio Gan Foundation para la ayuda a la distribución: Gabriel e a Montanha de Fellipe Gamarano Barbosa

Premio Canal + de cortometraje: Los desheredados de Laura Ferrés

Premio SACD: Ava de Léa Mysius

Canal+ Award para cortometrajes: Najpiekniejsze Fajerwerki Ever de Aleksandra Terpinska

FIPRESCI

Competencia oficial: BPM (120 Beats Per Minute)

Un Certain Regard: Closeness de Kantemir Balagov

Quincena de realizadores: The Nothing Factory de Pedro Pinho