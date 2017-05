Cómo resolver las peleas familiares por dinero

En sus 15 años como planificadora financiera trabajando con familias, Carol Fabbri ha visto de todo y, a menudo, no es agradable. Parejas enredadas en peleas por lo que gastan. Hermanos enfrentándose ferozmente por las herencias. Padres en pie de guerra por si deben tirarle un salvavidas financiero a sus hijos adultos. Cuando el tema es el dinero y las personas que discuten son familiares, “he visto personas apacibles convertirse en demonios”, dice Fabbri, de Denver. “La gente rara vez es racional en estas situaciones”.

Tal vez seas un experto en Quicken y un inversionista en índices muy disciplinado, pero esto no significa que puedas eliminar por completo la emoción que se siente como ser humano al tomar decisiones financieras. Las actitudes y los hábitos en temas monetarios están muy arraigados.

Aprendemos desde niños a ser gastadores o ahorrativos, y las experiencias que adquirimos durante nuestra formación pueden llevarnos a asociar el dinero con emociones poderosas, tales como el amor y la necesidad de mantener siempre el control. De modo que cuando hay que tomar una decisión financiera con integrantes de la familia que tienen diferentes perspectivas respecto del dinero, puede producirse un choque entre dos mundos.

¿Cómo pueden los familiares enfrentar las cuestiones monetarias conflictivas sin dinamitar los lazos familiares? Como las finanzas personales se mezclan entre lo personal y lo financiero, les pedimos a expertos de diferentes disciplinas, como finanzas, derecho, psicología e incluso educación preescolar, que nos ayudaran a abordar 7 situaciones comunes en las cuestiones familiares que pueden surgir en torno al dinero. También agregamos nuestro propio consejo práctico.

Algunos de nuestros expertos sugieren que hay que tener un enfoque cálido y difuso; otros recomiendan todo amor, pero con firmeza. Elige al asesor que mejor se adapte a tu estilo y a tu situación para mantener (o recuperar) la paz y fijar un rumbo financiero seguro.

Tus dos hermanos y tú heredaron la casa del lago donde tu familia solía pasar muchos y preciados veranos. Pero ahora, ponerse de acuerdo sobre quién puede usarla el fin de semana del 4 de julio, y si tú, tu hermana banquera o tu hermano artista, que siempre pelean, deben pagar la misma cantidad de dinero por el nuevo techo hace que se comporten como niños malcriados en una guardería.

LA OPINIÓN DE UN MAESTRO DE GUARDERÍA

Tener un mediador imparcial puede garantizar que todos se sientan escuchados y respetados, dice Jennifer Dawber, directora del programa de cuidado de niños Days of Wonder Child Care Program, en Dobbs Ferry, N.Y. Esto es particularmente cierto cuando un hermano domina u otro no toma decisiones. “Tiene que haber alguien que tenga autoridad y que comprenda la situación de todos”, dice Dawber. “Igual que como sucede en una guardería, la persona que no alza su voz también necesita que la escuchen”.

Al igual que los maestros que Dawber supervisa, el mediador puede establecer las condiciones de la conversación y mantenerla en su carril. Contratar a un profesional que no tenga vínculos con la familia puede asegurar que las negociaciones resulten justas. Dicho esto, la resolución no tiene que ser igualitaria para ser justa, destaca Dawber. Por ejemplo, uno de los hermanos puede hacerse cargo del pago del impuesto a la propiedad de este año a cambio de 4 semanas en agosto. Otro podría ser el contacto con todos los contratistas y tener prioridad los fines de semana de Memorial Day.

“La maestra de mis chicos de 4 años tiene un cartel en el aula”, dice Dawber. “El cartel dice ‘Lo justo no es que todos reciban lo mismo. Lo justo es que todos reciban lo que necesitan'”.

LA OPINIÓN DE UN ADMINISTRADOR PATRIMONIAL

Para que compartir un bien inmueble con tus hermanos funcione bien, “todo debe ser equitativo en términos de sacrificios y recompensas”, dice Christopher White, administrador patrimonial de Salem, N.H., y coautor de “Working with the Emotional Investor: Financial Psychology for Wealth Managers” (Praeger, 2016). “Comienza por hablar con tus hermanos sobre quién quiere participar y quién no”, dice, y explica que a aquellos que no desean participar se les puede pagar una suma en una sola vez o en cuotas, con una tasa de interés mínima, aprobada por el IRS, que permita a los participantes evitar pagar el impuesto federal a las donaciones (ver “Los efectos secundarios de una familia combinada” más adelante).

Aquellos que aún deseen usar la casa del lago deben llegar a un acuerdo que todos consideren justo, continúa White. “Por ejemplo, si la inversión financiera de uno de los hermanos en la casa es mayor, esa persona debería tener prioridad en más días o mejores fechas de vacaciones”, explica. “Tal vez, el hermano que no puede realizar un pago similar pueda compensarlo con su tiempo y su trabajo, por ejemplo manejando el estado de la casa cuando no esté ocupada o pintándola. Si los aportes financieros son iguales pero la disputa es por las fechas de las vacaciones, acuerden rotar las fechas. Una familia puede ir el 4 de Julio de 2017, y la próxima familia puede usarla en la misma fecha, pero en 2018, etc.”

White sugiere redactar un acuerdo por escrito, que incluya un periodo de prueba, de modo que si alguien no puede cumplir con su participación en el mantenimiento o con el dinero de los impuestos, sea posible renegociar.

CR dice Consulta a un abogado de bienes raíces para redactar un contrato de tenencia compartida entre los propietarios (también llamados inquilinos en común o inquilinos conjuntos). El documento debe establecer las reglas de la propiedad y la administración de la casa, más un plan de compra en caso de que uno o más hermanos no deseen continuar participando. Para encontrar un mediador de familia, puedes buscar en los directorios de Internet de grupos profesionales tales como la Academia de Mediadores Profesionales de Familia [Academy of Professional Family Mediators] o la Asociación Estadounidense de Arbitraje [American Arbitration Association], Mediation.org. Contratar a un administrador patrimonial para cobrar el dinero y administrar los pagos puede ahorrarles dinero a largo plazo y preservar las relaciones familiares. Un agente de bienes raíces puede ayudarlos a encontrar uno.