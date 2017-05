Niña de dos años muerte por ataque de un pitbull México

La pequeña le dio un manotazo en el hocico del perro, lo que provocó la furia del animal, que no la soltó hasta matarla

México – Un pequeña de tan sólo dos años falleció en su domicilio ubicado en Iztapalapa tras ser mordida por dos perros, mientras jugaba con tres de su hermanos.

De acuerdo con los primeros informes, la pequeña fue atacada por el can en el rostro, ante los ojos de su madre que no pudo hacer nada por evitarlo debido a la fuerza y agresividad del can.

Los hechos ocurrieron en la colonia Desarrollo Urbano Quetzalcóatl, en Iztapalapa, cuando el mayor de los hermanos, de ocho años, abrió una puerta que dejó el libre acceso del perro, quien segundos más tarde terminaría con la vida de la pequeña, dicen los reportes policíacos.

El animal atacó a la pequeña en su cara y cuello, luego de que ésta, por accidente, soltó un manotazo que pegó en el hocico del animal. Del mismo modo, la reacción del pitbull provocó que otro perro que se encontraba ahí también mordiera los pies de la víctima.

Trascendió que la madre llegó al domicilio pero no puedo hacer nada debido a que la mandíbula del perro estaba trabada en la cabeza de la menor de edad.

Tras ser alertados por vecinos de Iztapalapa, personal especializado de la Brigada de Vigilancia Animal llegó al lugar para controlar la situación

Con el objetivo de deslindar cualquier responsabilidad, los padres de la niña fallecida fueron presentados antes a agencia del Ministerio Público para que declaren por lo sucedido.

El pitbull fue trasladado por la Brigada de Vigilancia Animal a sus instalaciones para que se decida cuál será el futuro de éste tras haber matado a la niña, revelaron estos reportes.