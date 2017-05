¿Scott Disick cambió a Bella Thorne por una antigua exnovia?

El ex de Koutney Kardashian está haciendo todo un alarde de sus conquistas durante su estancia en la costa francesa de Cannes

Tan solo 24 horas después de los paparazzi captaran a Scott Disick y Bella Thorne muy acaramelados en la piscina de una villa privada en Cannes, el exnovio de Kourtney Kardashian ha vuelto a ser fotografiado el pasado jueves intercambiando caricias en ese mismo lugar con otra guapa acompañante.

En esta ocasión se trata de Chloe Bartoli, una estilista de celebridades con quien ya se le relacionó románticamente en 2015, un idilio que habría provocado su ruptura definitiva con la hermana mayor de las Kardashian. Las fotos de ambos no dejan lugar a dudas sobre la amistad cuando menos ‘especial’ que existe entre ellos, visto que no han tenido problema en intercambiar más de un beso bajo el sol de la ciudad costera.

En cuanto a cómo ha reaccionado Bella Thorne a este ‘abandono’ por parte de Scott, la que fuera estrella Disney acostumbra a expresar alto y claro sus sentimientos a través de su perfil de Twitter y en esta ocasión tampoco ha querido callarse. Después de confesar en un tuit que “la lujosa vida de Cannes” no estaba “hecha” para ella, la joven de 19 años no ha tenido reparo en contestar a varios mensajes de sus seguidores que se preguntaban qué estaba haciendo con el empresario en Cannes o si aún seguían en contacto.

“No voy a hablar con Scott ni con nadie más. #No me jod***“, ha afirmado en una de sus respuestas, acompañando sus palabras de unas risas, por lo que no queda claro si lo decía en broma o en serio.

“De verdad que no estaba haciendo nada [con Scott]”, ha asegurado a otro fan.

Las idas y venidas que está protagonizando su expareja contrastan con las apacibles vacaciones de las que está disfrutando Kourtney junto a su jovencísimo novio, el modelo Younes Bendjima, ajena aparentemente a todo el drama que está rodeando la estancia del padre de sus retoños en la Costa Azul.

“Que Scott lleve a Bella es para molestar a Kourtney, es evidente. Es como si quisiera decirle: ‘Vamos a ver cómo te hace sentir esto’. Es inmaduro, pero así es Scott. Kourtney y Younes se lo están pasando genial juntos. Ella aprecia mucho lo responsable que es, y que no salga tanto de fiesta. En muchos sentidos, es todo lo contrario a Scott y a Kourtney le está viniendo genial pasar por algo así. Aunque Younes sea mucho más joven, siente que es una persona madura y con los pies en la tierra”, afirmaba una fuente al portal de noticias E! News.