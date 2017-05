Jorge Aravena escribe carta abierta para defender a Julián Gil

¿Qué opinas de lo que escribió el actor?

En medio del escándalo entre Marjorie de Sousa y Julián Gil por la manutención y la tenencia de su hijo, Matías, el actor Jorge Aravena escribió una carta abierta opinando sobre el tema, y compartiendo su experiencia de papá divorciado.

Aravena, con quien Julián trabajó en la película ‘Santiago Apóstol’, es padre de cuatro hijos, los tres mayores son de su primer matrimonio con Yenny Martínez, que terminó en un escándalo en la corte que duró varios años. Luego se casó con la actriz Paola Toyos con quien tuvo a su hijo menor.

AQUÍ LA CARTA ABIERTA:

“Siempre he dicho que no me gusta meterme en los asuntos de los demás, yo tengo los míos y con eso es suficiente, está vez tampoco lo estoy haciendo, solo quiero expresar mi sentir ante esta situación ya que soy padre de cuatro hijos, y a pesar de todos los conflictos que conllevan una separación, tuve la fortuna de no ser alejado de ninguno de ellos independientemente del desacuerdo que hayamos tenido la madre y yo en algún momento.

Acabo de ver un mensaje de Julián Gil en el cual dice que podía ver a su hijo una hora a la semana, no sé las razones ni me interesan, pero lo que si se, es que eso es nada para un padre, a mi punto de vista es hasta como una tortura.

Como bien se sabe, yo viví momentos difíciles tras la separación de la madre de mis primeros tres hijos, demandas, desacuerdos, corte, abogados etc. En fin, todos esos trámites tediosos que conllevan esas situaciones, pero a pesar de todo eso, jamás escuché de parte de ella un ‘no vas a ver a tus hijos’ ó ‘solo los vas a ver tal día por tanto tiempo’… Yo siempre los podía ver, llevármelos, dormir con ellos, viajar y estar con ellos el tiempo que yo quisiera, cosa que le agradezco, y el resultado es este que pueden ver en la foto, papá siempre ha estado.

Creo, y es mi humilde punto de vista, que los hijos no tienen que pagar las consecuencias de las acciones de los padres, ellos necesitan tanto de la madre como del padre, y la necesidad del padre no tiene que ser solo económicante como suele pasar en muchos casos, va mucho más allá de una manutención, cosa que de la misma manera apoyo, la manutención es y tiene que ser sí o sí, es lo correcto y es nuestro deber como padre, pero también tenemos nuestros derechos, cosa que en muchos casos, sin ninguna razón y arbitrariamente nos lo quieren quitar.

Creo que siempre, por encima de cualquier conflicto entre los padres, tanto las leyes y ellos mismos, (los padres) deberían tomar en cuenta el bienestar de los hijos más que cualquier otro interés de por medio, tener presente que para tener un hijo se necesita de dos, por lo tanto es de los dos y ese hijo o hija, necesita, juntos o separados, ‘DE PAPÁ y de MAMÁ'”.