Adónde ir y qué hacer en la Florida Central

Viernes 2 de junio

Música, danza y cultura boricua

La organización Florida Puerto Rican Parade organiza un evento con la presencia de artistas como Trío Armonía, Plena Mar Orlando, Johnny y Diana Santiago y Felipe Muñiz, padre de Marc Anthony. Será en Acacia Banquet Halls, 1865 N. Econlockhatchee Dr., Orlando, a las 6:30 pm. Donación: $20, Informes: 347-615-6055

Sábado 3 de junio

Festival de la familia

Hispanic Health Initiatives invita a la comunidad a una feria de salid en la que se realizarán exámenes gratuitos de colesterol, diabetes, presión arterial, índice de masa corporal y HIV/Sida. Habrá también música y premios. Este sábado 3 de junio de 10 am a 3 pm en Deltona High School, 100 Wolf Pack Run, Deltona. Informes y resgistro: 386-320-0110 y 386-320-0633

Expo sobre huracanes

El Condado de Orange invita a la comunidad a la 2017 Hurricane Expo, donde se ofrecerá amplia información, asesoría y servicios relacionados con la preparación y acción ante huracanes, cuya temporada comienza este 1 de junio y culmina el 30 de noviembre. Es un evento gratis a realizarse en Orange County Parks and Recreation Magic Gym at South Econ Community Park , 3850 South Econlockhatchee Trail, este sábado 3 de junio de 9 am a 1 pm. Más información: 407-836-9140 y ocoem@ocfl.net

Lunes 5 de junio

Arte para sanarte

Nuevo Sendero invita a un taller donde los adultos podrán expresar sus emociones a través de la pintura y dar y recibir apoyo a personas afectadas por la violencia doméstica. El 5 de junio en Orlando Cloisters, 757 S. Orange Ave, Orlando, de 2 pm a 4 pm, y el 8 de junio en 2299 East Irlo Bronson Memorial Hwy, Kissimmee, de 11 am a 3 pm. Más información: 321-277-3451 y 407-332-6200

Martes 6 de junio

Finding Neverland

La historia detrás del entrañable clásico de Peter Pan, en un espectáculo de teatro musical de Fairwinds, Broadway in Orlando, Del 6 al 11 de junio en Dr. Phillips Center (445 S. Magnolia Ave., Orlando) Información: http://www.drphillipscenter.org

Domingo 18 de junio

Típico Urbano

Celebra el Día de los Padres con merengue típico traído desde Nueva York en el concierto Típico Urbano, con DJ Alex, El Demoledor y Franchy, $20 por adelantado en 11370 S. Orange Blosson Trail, Orlando. Entradas: 407-301-5088

Sábado 24 de junio

Taller de bienvenida

Si acabas de llegar a la Florida Central, en la Biblioteca Pública del Condado Orange en 870 N. Chicasaw Trail, Orlando, se te ofrecerá información y recursos valiosos en temas como vivienda, empleo, educación, salud y transporte. Este sábado 24 de junio de 10 am a 2 pm. Informes: 407-900-7711

Conoce la Universidad Politécnica de Puerto Rico

Su campus en la Florida Central tiene una sesión de orientación abierta el sábado 24 de junio, de 11 am a 4 pm, donde se informará sobre sus planes de estudio y oportunidades. Información: 407-677-7000 ext. 810

Martes 27 de junio

Diana Ross

La legendaria Diana Ross se presenta en el Dr. Phillips Center (445 S. Magnolia Ave., Orlando) el martes 27 de junio, 7:30 pm. Información en http://www.drphillipscenter.org

Lunes 10 de julio

Verano con la sinfónica

La Orquesta Sinfónica de Orlando invita a su serie de conciertos de verano en The Plaza Live. El lunes 10 de julio con obras especialmente arregladas para ensambles de instrumentos de metal (7 pm), el lunes 24 de julio con música de Los Beatles, el lunes 7 de agosto con obras de compositoras y con la premiere de un cuarteto de cuerdas en homenaje a las víctimas del Pulse, el lunes 21 de agosto con música de la era romántica (Bruch, Dvorak y Schumman) y el lunes 28 de agosto con música de alientos. Todos los conciertos a las 7 pm en 425 North Bumby Ave., Orlando. Subscripciones comienzan en $78 y entradas individuales en $17. Más información: 407-770-0071

Viernes 21 de julio

V Feria Internacional del Libro Dominico-Hispano

La Organización Latino Americana de Asistencia Social (OLAS) invita a la V Feria Internacional del Libro Dominico-Hispano, este 21 y 22 de julio en el Hotel Crowne Plaza Orlando Universal, 7800 Universal Blvd, en Orlando. La feria está dedicada a Pedro Mir y el país invitado es Perú. Información en http://www.olasonline.org y 407-715-4858

Sábado 29 de julio

Prince Royce

La maravilla de la bachata de Prince Royce llega al Amway Center de Orlando, este sábado 29 de julio. Información en amway.centerorlando.com